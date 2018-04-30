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30 апреля 2018
29 апреля 2018
00:59  30 апреля 2018 0

Китай нашел замену Android и Windows на случай санкций США

Компания Huawei работает над созданием альтернативы Android и Windows, пишут СМИФото: pixabay.com

Китайская компания по производству смартфонов Huawei приступила к разработке собственной операционной системы, которая сможет заменить Android и Windows в случае американских санкций. Об этом журналистам рассказали знакомые с планами компании источники.

По данным издания South China Morning Post, о создании собственной ОС Huawei задумалась еще в 2012 году, когда у американских спецслужб появились претензии к китайским телекоммуникационным компаниям. Свою роль, к слову, сыграла и торговая война между странами. Пока операционная система нестабильна и не в силах заменить Android или Windows, однако в Huawei вовсе не подтверждают информацию о разработках.

В начале марта 2018 года, как напоминает ТАСС, Huawei хотела выйти на американский рынок после контракта с сотовым оператором из США AT& T, однако компания отказалась продавать китайские смартфоны из-за давления со стороны Федеральной комиссии по связи США. Ведомство утверждает, что Huawei сотрудничает с китайскими спецслужбами.

Сергей Демин
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