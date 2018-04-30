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30 апреля 2018
29 апреля 2018
05:37  30 апреля 2018 0

Кассовые сборы «Мстителей» установили мировой рекорд

Ночь пожирателей рекламы 2015. Екатеринбург, кинотеатр
Новые «Мстители» установили мировой рекорд по кассовым сборамФото: Александр Мамаев © URA.RU

Фильм «Мстители: война бесконечности» стал самой кассовой картиной в кино по размеру выручки, полученной в первые выходные после премьеры.

Так, кассовые сборы составили 630 миллионов долларов, 250 из которых собрано в 4474 кинотеатрах на территории Соединенных Штатов, пишет RT. До этого момента самым кассовым фильмом была «Чёрная пантера» с показателем в 624 млн долларов по итогам выходных.

Российский прокат вторую неделю подряд по сборам возглавляет режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер». За прошедший уикенд собрано 148,5 миллиона рублей, общие кассовые сборы за две недели превысили 571 миллионов рублей.

Сергей Демин
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