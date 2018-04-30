На кадрах видны яркие вспышки
В СМИ появились кадры любительской видеосъемки взрывов на складах сирийской армии. Предположительно в ночь на 30 апреля объекты были атакованы с воздуха.
На кадрах ролика видны последствия удара по военному объекту. Крупный пожар мог привести к детонации части снарядов, из-за чего небо заполнили вспышки, сообщает РЕН ТВ.
Ранее «URA.RU» писало, что сирийские военные базы в провинциях Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. Целью атаки стал склад с оружием 47-й бригады сирийской армии.