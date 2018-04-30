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30 апреля 2018
29 апреля 2018
10:06  30 апреля 2018 0

Глюкоза взбудоражила поклонников пикантным снимком без белья. «Бюстгальтер не помешал бы». ФОТО

Не все оценили раскрепощенность певицыФото: Глюкоза, Instagram

Певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) взбудоражила поклонников рекламной фотографией без нижнего белья. Бывшая подопечная продюсера Макса Фадеева выложила снимок, на котором она стоит рядом с красной машиной в белой водолазке без лифчика.

Ненавистники обрушились на поп-звезду с критикой. «Бюстгальтер не помешал бы, а без него «фу-фу», «Что за пошлятина…? Такая раньше скромная была, это и ценила в вас, а сейчас, как и все!», «И чё и чё. Все как обычно. Ничего нового», — написали они.

На снимке отмечены официальные аккаунты компании по продаже одежды и автомобилей. Фото опубликовано без подписи. Его украшает лишь смайлик в виде поцелуя, зато в хэштегах указаны соответствующие марки.

Поклонники личности и творчества Ионовой оставили большое количество позитивных комментариев под этой публикацией. «Сколько завистниц то. И, главное, не стесняются своей глупости. Не обращайте внимания, красавица», «Какая разница, что там у нее торчит, это ее тело, и она вправе показывать то, что хочет, тем более такое красивое», «Та фотография, когда смело можно расставить все по своим местам и уверенно сказать, что Натали роскошна. <…> Порцию глюкозы я получил, фотография супер», — говорят фанаты.

Поп-звезда одним кадром отрекламировала машину и водолазку
Фото: Глюкоза, Instagram

Семен Гринберг
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