{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 апреля 2018
15:19  30 апреля 2018 0

В каждом втором торговом центре России может повториться трагедия «Зимней вишни»

Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, торговый центр, кинотеатр, проверка, игровые автоматы, мчс, трк
Огромное количество ТЦ по стране не соответствует требованиям пожарной безопасностиФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

В каждом втором российском торговом центре обнаружены нарушения, связанные с пожарной безопасностью. Такое заявление сделал глава МЧС России Владимир Пучков.

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьёзные нарушения, которые устраняются», — приводит слова Пучкова РИА «Новости». Более того, по заявлению Пучкова, многие из торговых и развлекательных центров построены с нарушениями. Пучков заметил также, что с 1 мая во всех ТЦ страны начнутся противопожарные учения.

Проверки прошли по всей России после трагедии, случившейся в Кемерове, где в торговом центре «Зимняя Вишня» погибли 60 человек, большая часть из которых дети. О проверках МЧС и прокуратура отчитывались регулярно, и количество нарушений, обнаруженных представителями власти, превысило все ожидания. Например, в Татарстане нашли 1,5 тысячи несоответствий противопожарным требованиям на 593 объектах массового скопления людей, сообщает RT.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров