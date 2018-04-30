В каждом втором торговом центре России может повториться трагедия «Зимней вишни»

15:19 30 апреля 2018 0

Огромное количество ТЦ по стране не соответствует требованиям пожарной безопасности Фото: Илья Московец © URA.RU

В каждом втором российском торговом центре обнаружены нарушения, связанные с пожарной безопасностью. Такое заявление сделал глава МЧС России Владимир Пучков.

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьёзные нарушения, которые устраняются», — приводит слова Пучкова РИА «Новости». Более того, по заявлению Пучкова, многие из торговых и развлекательных центров построены с нарушениями. Пучков заметил также, что с 1 мая во всех ТЦ страны начнутся противопожарные учения.

Проверки прошли по всей России после трагедии, случившейся в Кемерове, где в торговом центре «Зимняя Вишня» погибли 60 человек, большая часть из которых дети. О проверках МЧС и прокуратура отчитывались регулярно, и количество нарушений, обнаруженных представителями власти, превысило все ожидания. Например, в Татарстане нашли 1,5 тысячи несоответствий противопожарным требованиям на 593 объектах массового скопления людей, сообщает RT.