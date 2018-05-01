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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:46  01 мая 2018 0

Глава Олимпийского комитета России откажется от переизбрания и покинет МОК. Уже известно имя возможного преемника

Александр Жуков может покинуть ОКР и МОКФото: Kremlin.ru

Действующие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков больше не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост на выборах 29 мая. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника Around the Rings, уход Жукова из ОКР будет означать и прекращение его членства в Международном олимпийском комитете и полномочий председателя координационной комиссии по проведению зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Фаворитом на должность нового главы ОКР является первый вице-президент организации Станислав Поздняков.

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Как рассказал «Коммерсанту» источник в российском спортивном руководстве, вероятность того, что Александр Жуков не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание действительно высока, хотя другой собеседник издания отметил, что тот может и передумать покидать должность, которую он занимает с 20 мая 2010 года.

Сергей Демин
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