Действующие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков больше не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост на выборах 29 мая. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.
По словам собеседника Around the Rings, уход Жукова из ОКР будет означать и прекращение его членства в Международном олимпийском комитете и полномочий председателя координационной комиссии по проведению зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Фаворитом на должность нового главы ОКР является первый вице-президент организации Станислав Поздняков.
Как рассказал «Коммерсанту» источник в российском спортивном руководстве, вероятность того, что Александр Жуков не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание действительно высока, хотя другой собеседник издания отметил, что тот может и передумать покидать должность, которую он занимает с 20 мая 2010 года.