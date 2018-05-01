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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:43  01 мая 2018 0

Трамп спросил у Меркель, как вести себя с Путиным

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Ангела Меркель, Дональд Трамп
Временами казалось, что президент США не слушает собеседницуФото: Официальный сайт президента РФ

Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Дональд Трамп попросил совета, как работать с президентом РФ Владимиром Путиным. Что на этот счет ответила немецкий лидер, осталось загадкой.

Периодически казалось, что Трамп и вовсе не слушал ответов собеседницы, пишет агентство Nation News. Перед началом встречи он сказал, что проводил очень жесткую политику в отношении России, но высказался за нормализацию отношения с Москвой.

Помимо отношений с Россией американский лидер выразил беспокойство урезанием военного бюджета Германии, снизившегося ниже порога, рекомендованного НАТО, отмечает RT. Также, по сведениям американских журналистов, Трамп пытался выяснить на какие уступки готова пойти Меркель, чтобы избежать повышенных тарифов при ввозе немецкой стали и алюминия в США.

Ранее, 16 апреля Трамп одобрил введение новых санкций против России, пишет «Русская планета». Предполагается, что ограничительные меры будут введены, как только российская сторона даст какой-либо повод для этого.

Семен Гринберг
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