09:43 01 мая 2018 0

К диалогу о российском алюминии США интереса не проявили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент США Дональд Трамп приостановил вступление в силу торговых пошлин на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза. Ранее предполагалось, что они начнут действовать с 1 мая, теперь Трамп «сдвинул» их до 1 июня.

Кроме того, их «черного списка» исключили Южную Корею, пишет Nation News. Для этой страны было разработано особое тарифное соглашение. Оставшиеся решения по тарифам определятся позже. Пока под вопросом остаются Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, КНР и Россия, сообщает телеканал 360. При этом Китай уже сообщил, что готов ответить Америке повышением пошлин на ввоз соевых бобов, сорго и живых свиней — США являются основным поставщиком этих продовольственных товаров в страну.

О введении заградительных пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия Трамп объявил 8 марта, напоминает RT. Они распространяются, в том числе, против традиционных торговых партнеров США. Ранее «URA.RU» сообщало, что новые пошлины коснутся в первую очередь российских производителей труб и алюминия — это Evraz, «Русал» и НЛМК. Часть предприятий, которые могут понести убытки, расположены на Урале. Россия уже оспорила новые тарифные правила в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).