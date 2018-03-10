США развязали торговую войну с Уралом

14:29 10 марта 2018 1

Новые тарифы, принятые Трампом, начнут действовать с 24 марта Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп выполнил свое обещание и двумя директивами утвердил заградительные пошлины на сталь и алюминий. Их ввоз в США будет облагаться протекционистским налогом в 25% и 10% соответственно. Отечественные компании, в том числе уральские, экспортируют свою металлопродукцию в США и уже просчитывают последствия этого решения для себя. «URA.RU» опросило экспертов и представителей металлургии, чтобы узнать, как новые экономические реалии отразятся на рынке.

Подоплека происходящего проста: одним из пунктов программы Трампа значился подъем реального сектора экономики США, и теперь он пытается это сделать. Сложнее с механизмом исполнения этого обещания — ведь США связаны целым рядом торговых соглашений, в том числе в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Но применительно к импорту стали и алюминия Трамп использовал изданный еще в годы холодной войны закон о расширении торговли (ст. 232 Trade Expansion Act). На его основании президент без консультаций с Конгрессом может ограничить импорт любого товара, если сочтет его угрозой национальной безопасности. Также он имеет право отменить пошлины или изменить их величину.

В первую очередь новые правила игры коснутся российских производителей труб — НЛМК, ТМК и «Евраз», — констатировали в Минпромторге РФ.

Поскольку правила ВТО допускают использованный Трампом подход лишь на время военных действий, ведомство готово оспорить действия США в суде Всемирной торговой организации. Но, по мнению советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие-брокер» Сергея Хестанова, рассмотрение подобных исков может затянуться на срок от трех до десяти лет. И это еще не худший вариант развития ситуации. «Трамп считает, что может нарушать любые договоренности. США уже вышли из двух крупнейших соглашений ВТО. Это Тихоокеанский и Атлантический договор. Это не только приводит к хаосу, но и обесценивает международное право», — указал в разговоре с «URA.RU» завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета им. Плеханова Руслан Хасбулатов.

Так что российским металлургам придется работать при заявленных Трампом пошлинах.

Сами компании пока воздерживаются от оценки перспектив. Отреагировал на ситуацию лишь «Русал», в поставках которого на долю США приходится 10%. По данным компании, действующие мощности США обеспечивают лишь 20% потребности страны — поэтому американцы вынужденно продолжат закупать российский алюминий и по новым ценам.

«Так как решение американского президента направлено на поднятие цен на алюминий, чтобы производство в Америке стало рентабельным, пошлины в конечном счете будут уплачиваться потребителями, и импортеры будут продолжать поставки, особенно в тех сегментах, которые характеризуются дефицитом производства внутри США», — заявили в компании еще 2 марта. Сегодня США импортируют примерно 6 млн тонн первичного алюминия в год. Доля российских поставок, по предоставленной ТАСС информации «Альфа-банка», составляет 15-16%. Дозвониться в пресс-службы компаний «Русал» и «Евраза» для уточнения данных корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Перспективы черной металлургии успели оценить аналитики финансовых структур. Так, в 2017 году, по данным главы аналитического отделения Альфа-банка Бориса Красноженова, США потребили примерно 108 млн тонн стали. Из них 30-35 млн тонн — 2% мирового потребления, — составил импорт. Из этого объема Россия отправила в США 4,1 млн тонн стальной продукции, в том числе на 1,6 млрд долларов полуфабрикатов. В основном поставляются слябы, билеты (полузаготовки) и горячекатаная сталь. Таким образом, доля американского рынка в экспорте российских компаний очень мала — от 2% до 4%, заявил Красноженов в интервью ТАСС. — В ближнесрочной перспективе нет угроз ни с точки зрения объемов, ни с точки зрения цен. Такие компании, как Evraz и НЛМК смогут поставлять свою полузаготовку на рынок США».

Согласно информации экономического портала БКС Экспресс, «Магнитогорский металлургический комбинат» прекратил поставки в США. Официально представители южноуральского предприятия эту информацию не комментируют. Однако, по словам источника «URA.RU» в структурах компании, возможный уход с американского рынка не скажется на финансовом положении «Магнитки», поскольку американский рынок никогда не являлся для ММК ключевым.

Более того, на ближайшую перспективу новые пошлины могут даже положительно сказаться на показателях Evraz и НЛМК. Речь идет о краткосрочной перспективе на фоне скачка цен на сталь в США.

«Evraz экспортирует в США около 400 тыс. тонн слябов, а поставки готовой стальной продукции на внутренний рынок предприятиями североамериканского дивизиона компании составляют 1,5 млн тонн в год. НЛМК поставляет на рынок США 1,6 млн тонн и 2,2 млн тонн соответственно, — приводит ТАСС выводы аналитической записки „ВТБ Капитал“. — Дополнительные издержки Evraz и НЛМК (40 млн долларов и 150 млн долларов соответственно) будут более чем перекрыты благодаря повышению цен и загрузки мощностей».

В среднесрочной перспективе (если США удастся увеличить собственное производство алюминия с 1 млн тонн до 2-3 млн, а стали на 13 млн тонн) положение может измениться. Особенно с учетом того, что куда-то придется «распределять» поставки из Китая, который является крупнейшим мировым поставщиком стали. Но оценить все эти факторы сегодня не берется никто.

Пока же Россия, промышленно развитые страны Азии и Евросоюз, члены которого существенно пострадают от действий американских партнеров, попытаются использовать имеющиеся возможности. «Европейцы снесут эту оплеуху от Трампа, — говорит политолог Павел Данилин. — [Даю] 95%, что ожидать бунта не стоит. Любви это ему не прибавит в Европе, но люди, которые находятся у власти в Европе, и [до пошлин] не любили Трампа. Трамп делает ровно то, что обещал. Никто не ожидал, что он не будет заниматься протекционистскими мерами. Для ЕС протекционистские меры США — серьезный тормоз в развитии, а для Трампа — хороший инструмент сдерживания Евросоюза».