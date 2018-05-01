12:22 01 мая 2018 0

Американцев всполошила «бомба, подложенная под экономику» Фото: Pixabay

Государственный долг США достиг исторического максимума в 21 триллион долларов. Это грозит стране техническим дефолтом.

Издание National Interest констатировало, что американский госдолг стал главным врагом США, оттеснив в сторону потенциальную угрозу со стороны России и Китая. За время правления Барака Обамы он увеличился вдвое. С учетом последних недель получается, что американцы будут уплачивать на погашение долга каждый пятый доллар от своих доходов.

Дальнейшее сохранение этой тенденции грозит проблемами с социальными расходами и тратами на оборону. К 2028 году средств Фонда страхования по инвалидности будет хватать только на выплату 93% пособий, а к 2035 году Фонд пенсионного страхования и страхования на случай потери кормильца сможет выплачивать лишь три четверти запланированных объёмов, цитирует RT выводы Счётной палаты США.

При сохранении их нынешнего уровня, дефицит бюджета США с 2019 по 2030 год увеличится на треть. Госдолг при этом к 2028 году вырастет на 81%. При этом технический дефолт может стать наиболее оптимистичным сценарием развития ситуации, замечает Nation News. Чтобы выйти из ситуации, предполагают эксперты, Вашингтон попытается реструктурировать свою задолженность с помощью японских и китайских кредиторов. Сегодня у них на руках находятся американские государственные ценные бумаги на 1,2 трлн долларов.