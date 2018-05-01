{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:22  01 мая 2018 0

В США определили истинного врага. И это не Россия

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., рука, доллары, деньги, горсть
Американцев всполошила «бомба, подложенная под экономику»Фото: Pixabay

Государственный долг США достиг исторического максимума в 21 триллион долларов. Это грозит стране техническим дефолтом.

Издание National Interest констатировало, что американский госдолг стал главным врагом США, оттеснив в сторону потенциальную угрозу со стороны России и Китая. За время правления Барака Обамы он увеличился вдвое. С учетом последних недель получается, что американцы будут уплачивать на погашение долга каждый пятый доллар от своих доходов.

Дальнейшее сохранение этой тенденции грозит проблемами с социальными расходами и тратами на оборону. К 2028 году средств Фонда страхования по инвалидности будет хватать только на выплату 93% пособий, а к 2035 году Фонд пенсионного страхования и страхования на случай потери кормильца сможет выплачивать лишь три четверти запланированных объёмов, цитирует RT выводы Счётной палаты США.

При сохранении их нынешнего уровня, дефицит бюджета США с 2019 по 2030 год увеличится на треть. Госдолг при этом к 2028 году вырастет на 81%. При этом технический дефолт может стать наиболее оптимистичным сценарием развития ситуации, замечает Nation News. Чтобы выйти из ситуации, предполагают эксперты, Вашингтон попытается реструктурировать свою задолженность с помощью японских и китайских кредиторов. Сегодня у них на руках находятся американские государственные ценные бумаги на 1,2 трлн долларов.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров