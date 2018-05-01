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Главные новости Челябинской области
16:02  01 мая 2018 0

В Челябинске дебошир 40 минут крушил маршрутки бейсбольной битой. ФОТО

Мужчину задержали лишь спустя 40 минутФОТО: Страница в Facebook Александра Кайнова

В Челябинске неизвестный дебошир с помощью бейсбольной биты омрачил первый день мая местным водителям маршруток. По сообщению одного из жителей южноуральской столицы в Facebook, мужчина на протяжении получаса методично разбивал окна проезжающих микроавтобусов.

Известно, что затяжная атака на маршрутки происходила около 14:00 на пересечении Комсомолького проспекта и улицы 40 лет победы. Мужчина, вооруженный бейсбольной битой, останавливал микроавтобусы 56-го маршрута и разбивал стекла. Как сообщил на своей странице в Facebook житель Челябинска Александр Кайнов, водители после нападений на их транспорт молча уезжали прочь.

«Минут сорок это длилось, никакой полиции. Людям на остановке просто интересно. Продавцы из ларьков тоже наблюдают с улыбкой. 1 мая. Челябинск», — отметил Кайнов. По его словам, в конечном итоге нарушителя все-таки задержали. Какое наказание он понесет — пока неизвестно.

По данным пресс-службы ГУ МВД Челябинской области, причиной инцидента стала словесная перепалка между пешеходом и водителем маршрутки, которая произошла рядом с остановкой «11-й микрорайон». В ведомстве уточнили, что молодой человек 93-го года рождения орудовал палкой, подвернувшейся под руку. Сейчас дебошир находится в полицейском участке. Точные обстоятельства произошедшего выясняются. Пока неизвестно, был ли разъяренный пешеход пьян в момент в конфликта, также уточняется число микроавтобусов, «пострадавших» от его действий.

ФОТО: Страница в Facebook Александра Кайнова

Сергей Макеев
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