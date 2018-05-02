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02 мая 2018
01 мая 2018
11:54  02 мая 2018 0

В Британии приняли аналог «закона Магнитского»

Лондон, Великобритания, лондон, флаг великобритании, лондонское такси
В Лондоне пригрозили репрессиями российским коррупционерамФото: depositphotos.com © URA.RU

Парламент Великобритании принял «поправку Магнитского», позволяющую замораживать активы россиян, подозреваемых в коррупции и нарушении прав человека. Кроме того, законодательная новация позволяет лишать их права на въезд в страну.

«Важный момент в парламенте сегодня, поскольку положения „поправки Магнитского“, направленные против грубых нарушителей прав человека, добавлены к законопроекту о санкциях», — цитирует RT заявление главы британского МИД Бориса Джонсона, сделанное по случаю принятия поправок.

Законопроект разрабатывался по аналогии с актами, принятыми ранее в США и в Канаде. Он позволяет вводить персональные санкции против должностных лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, а также подозреваемых в коррупции и «отмывании» денег. Британская «поправка Магнитского» была анонсирована в середине марта. Поводом стало замечание бывшего премьер-министр страны Дэвида Кэмерона, что в Англии нет закона, позволяющего бороться с коррупцией методами, доступными в США и ряде стран Европы.

Игорь Чукреев
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