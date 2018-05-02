Верховный суд РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Кинологи не нашли взрывоопасных предметов
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Москве по адресам, где расположен Верховный суд РФ и городская клиническая больница №83. Людей уже эвакуировали из учреждений.
Информацию об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. По его словам, речь идет о зданиях по адресам Ореховый бульвар, 28 (ГКБ №83) и Поварская улица, д. 15, стр. 1 (Верховный суд РФ).
Собеседник издания добавил, что сообщения неизвестных оказались ложными. Кинологи, которые проверили здания Верховного суда и больницы, не обнаружили взрывоопасных предметов.