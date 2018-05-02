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02 мая 2018
14:09  02 мая 2018 0

Верховный суд РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, кинолог, служебная собака, полиция, школа18, бомба в школе
Кинологи не нашли взрывоопасных предметовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Москве по адресам, где расположен Верховный суд РФ и городская клиническая больница №83. Людей уже эвакуировали из учреждений.

Информацию об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. По его словам, речь идет о зданиях по адресам Ореховый бульвар, 28 (ГКБ №83) и Поварская улица, д. 15, стр. 1 (Верховный суд РФ).

Собеседник издания добавил, что сообщения неизвестных оказались ложными. Кинологи, которые проверили здания Верховного суда и больницы, не обнаружили взрывоопасных предметов.

Юрий Викторов
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