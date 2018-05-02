Военные корабли НАТО вошли в Черное море

Группа военных кораблей Североатлантического Альянса вошла в акваторию Черного моря. По информации НАТО, это необходимо «для обеспечения защиты союзных стран».
Согласно информации, в акватории сейчас находятся фрегаты ВМС Испании SPS Victoria, ВМС Турции TCG Gemlik, ВМС Германии FGS Bayern, а также британский ракетный эсминец HMS Duncan. Все суда входят в состав второй постоянной военно-морской группы НАТО, передает агентство Nation News.
Североатлантический Альянс заявил, что суда вошли в Черное море для обеспечения безопасности союзных стран: Польши и Румынии. Руководители НАТО ранее заявляли об укреплении сил реагирования на возможные угрозы и расширение географии учений, передает телеканал 360. Стоит отметить, что корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории в течение 21 дня, а общий тоннаж военных судов не должен превышать 30 тысяч тонн.