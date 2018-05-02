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02 мая 2018
18:11  02 мая 2018 0

СМИ сообщили о «двойнике» Юлии Скрипаль

От имени дочери экс-шпиона с родственниками общается анонимный аккаунт в TwitterFacebook, Юлия Скрипаль
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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У отравленной в Великобритании Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, появился «двойник», сообщают СМИ. Родным и близким девушки по-прежнему не удается выйти со Скрипалями на связь, с ними от лица Юлии общается только фейк в «Твиттере».

Однако родственники Скрипалей сомневаются в том, что за фейком скрывается сама Юлия. По их словам, анонимный собеседник не отвечает на вопросы, ответы на которые знает только настоящая дочь Скрипаля. Свою «амнезию» он объясняет последствиями отравления «Новичком», пишет телеканал «Рен-ТВ».

Кроме того, Виктория Скрипаль на своей странице в соцсети обратилась к Юлии. Она отметила, что уже давно не может выйти с ней на связь. Девушка также беспокоится о собаке Юлии и готова приютить ее у себя до возвращения Скрипаль на родину.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания ответственность за инцидент возложила на Россию. Москва вину категорически отрицает. Позднее Скрипали пришли в себя, но поговорить с ними не удалось ни родственникам, ни дипломатам.

Валерий Дорофеев
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