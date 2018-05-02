Названы самые «пьющие» профессии

Национальная служба статистики Великобритания выяснила, что между доходом человека и его отношением к алкоголю существует прямая связь. По данным социологов, люди с большими доходами и высоким социальным статусов выпивают намного чаще людей победнее.
Так, представители низкооплачиваемых профессий (социальные работники, сотрудники регистратур и разнорабочие) выпивают заметно реже, чем высококвалифицированные специалисты (архитекторы, юристы, врачи) и госслужащие. Согласно оценкам социологов, разница в периодичности употребления алкоголя составляет 20%.
Кроме того, ученые нашли связь между употреблением алкоголя и уровнем зарплаты. Так, британцы с доходом менее 11 тысяч евро в год, употребляют алкоголь как минимум раз в неделю. На это указали в ответах 46 процентов респондентов. С такой же периодичностью выпивают жители туманного Альбиона, получающие от 22 до 34 тысяч евро. Чаще других пьют граждане с доходом от 60 тысяч евро. Самыми популярными напитками этой социальной категории является виски, вино или пиво, сообщает телеканал 360.