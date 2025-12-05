В России начнут вручать премию за искусство управления культурой

В состав Наблюдательного совета входят госуправленцы и ведущие деятели культуры Фото: пресс-служба организации «Таврида.Арт»

Церемония вручения новой Национальной премии для управленцев в сфере культуры состоится 25 марта 2026 года и будет приурочена ко Дню работника культуры. Такое решение принято на заседании Наблюдательного совета премии, прошедшем в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе «Тавриды.Арт».

«В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета Национальной премии для управленцев в сфере культуры. <...> В ходе заседания Наблюдательный совет определил дату церемонии вручения премии — 25 марта, День работника культуры», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В состав Наблюдательного совета входят государственные управленцы и ведущие деятели культуры. Сопредседатели совета — первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и зампред правительства России Татьяна Голикова.

«Существует много премий в культуре, как и премий в управлении. А вот премии за управленческие достижения в сфере культуры нет, хотя опыт показывает, что это очень сложная сфера, ведь субъект этого управления — творческий, талантливый, со своим мнением и видением. И управлять таким субъектом — большое искусство», — сказал Сергей Кириенко в ходе заседания.

Татьяна Голикова отметила, что высокий статус премии отражается и в ее названии, и в составе Наблюдательного совета. «Национальная премия — звучит очень серьезно. Высокий уровень подтверждает и состав Наблюдательного совета, в который входят представители Администрации Президента, Правительства РФ, руководители федеральных органов и ведущих учреждений культуры», — сказала Голикова. Она подчеркнула, что такая планка накладывает особую ответственность как на организаторов, так и на экспертное сообщество.

Заявочная кампания Национальной премии для управленцев в сфере культуры стартовала 21 июля 2025 года. За время первого этапа организаторы получили более пяти тысяч заявок со всей страны. Авторами заявок стали руководители профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, а также лидеры творческих коллективов и культурных проектов федерального, регионального и муниципального уровня.

Министр культуры РФ Ольга Любимова акцентировала важность того, что структура премии учитывает уровни управления. «В номинациях премии для министерства важно разделение на уровни: муниципальный, региональный и федеральный. На селе, например, есть большие подвижники-руководители. Но их проекты нельзя сравнивать с теми, которые реализуются на федеральном уровне», — сказала глава Минкульта.

Отмечая высокий интерес к премии со стороны профессионального сообщества, Наблюдательный совет принял решение объявить еще одну волну заявочной кампании. Подать заявки на участие во второй волне можно будет с 22 декабря 2025 года по 20 января 2026 года на официальном сайте премии. Все новые заявки, как подчеркнул председатель Экспертного совета премии, замминистра культуры РФ Сергей Першин, также пройдут полноценную экспертную оценку.