Суд просит изъять имущество Тимура Иванова
05 декабря 2025 в 17:08
Суд частично удовлетворил поданный Генеральной прокуратурой иск о конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.Об этом сообщает РИА Новости.
