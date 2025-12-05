День Александра Невского и праздник Санты: что отмечают 6 декабря

По всему миру 6 декабря отмечают праздник Санты Фото: Илья Московец © URA.RU

В субботу, 6 декабря, в календаре встретятся государственные, православные, народные и шуточные праздники. В России праздник отметят сотрудники МВД, православные верующие почтут память великих святых, а по всему миру вспомнят о рождении микроволновки и дне рождения Санта-Клауса. О том, какие праздники выпадают на 6 декабря — в материале URA.RU.

Праздники в России 6 декабря 2025

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России

Эта дата посвящена созданию специальных служб, которые занимаются раскрытием и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических психотропных веществ. Подразделения МВД в этой сфере работают с середины 1990-х годов, а сама дата знаменует начало комплексной борьбы с наркопреступностью в современной России.

Особо отличившиеся сотрудники МВД 6 декабря получают награды и премии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В этот день все сотрудники и оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России принимают искренние поздравления от руководства и коллег. Наиболее отличившимся на службе вручают ведомственные награды и благодарности.

Продолжение после рекламы

Православные праздники 6 декабря 2025

День памяти благоверного князя Александра Невского

Церковь почитает князя Александра Невского как образец мудрого правителя и защитника православия. Он прославился своими победами, Невской битвой и Ледовым побоищем. Но главное значение в церковной традиции имеет его способность сохранять государство дипломатией, избегая напрасного кровопролития и сохраняя духовное единство народа.

В день памяти Александра Невского молятся о защите от внешних и внутренних врагов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В житиях подчеркивается его личное благочестие: князь поддерживал монастыри, заботился о церквях и выбирал путь служения людям, несмотря на трудные политические обстоятельства XIII века. Он почитается как святой, который умел сочетать силу воли, государственную мудрость и христианскую кротость.

В этот день в храмах проходят особые службы, на которых молятся о мире, укреплении семьи и защите от врагов — как внешних, так и духовных. Верующие вспоминают Александра Невского как покровителя воинов, правителей и всех, кто несет ответственность за других людей.

День памяти святителя Григория Акрагантийского

Святитель Григорий был епископом Акраганта на Сицилии и жил в VI веке. Его отличали строгая аскетичная жизнь, глубокая богословская образованность и способность к вдохновенному проповедничеству. В церковной традиции святитель известен как человек, который смягчал распри в своей пастве и распространял христианскую веру с особой ясностью и силой.

В житии упоминаются случаи чудесных исцелений, благодаря которым Григорий приобрел уважение и любовь народа. Он учил мирян смирению, настойчивости в молитве и внимательности к ближним — эти качества остаются актуальными для христиан и сегодня.

6 декабря верующие молятся святителю Григорию об укреплении духовной стойкости, помощи в преодолении клеветы, защите от несправедливых обвинений и о внутреннем мире. Его память напоминает о необходимости сохранять доброту и спокойствие даже в трудные периоды жизни.

Народный праздник 6 декабря 2025

Митрофанов день

У крестьян Митрофанов день считался переломным: по народным представлениям, именно с 6 декабря зима окончательно вступает в свои права. Погода в этот день считалась очень показательной — люди верили, что она отражает характер всей предстоящей зимы. На Руси говорили: «Митрофан путь зиме расчищает» или «Митрофан зиму к порогу ведет».

В этот день старались завершить все домашние дела, которые могли «перенести тяжесть» на будущие месяцы: доделывали починку одежды, убирали инструменты, проверяли запасы в амбарах. Считалось, что если подойти к зиме в порядке, то она пройдет легче.

Продолжение после рекламы

Мужчины 6 декабря проверяли сани, упряжь и хозяйственный инвентарь. Женщины раскладывали запасы, занимались рукоделием, готовили простые блюда. Издавна считалось, что в Митрофанов день лучше не начинать новые дела — иначе они будут долго тянуться и приведут к неудаче.

Приметы на Митрофанов день

Солнечный день — к ранней и дружной весне. Считалось, что ясное небо предвещает быстрое таяние снегов.

Метель или сильный ветер — зима выдастся снежной. Снегопады на Митрофана связывали с затяжными метелями.

Тихая погода и крепкий мороз — холодная зима будет длинной. Народ говорил: «Замерз Митрофан — всю зиму мерзнуть будем».

Если дороги занесло снегом, весной будет высокое половодье. По состоянию пути угадывали будущие разливы рек.

Большой иней на деревьях — к хорошему урожаю овса. Эта примета была распространена у крестьян Северной Руси.

Не начинать новых дел. Эта традиция была одной из самых устойчивых: считалось, что все начатое в этот день будет «зависать».

Шуточные праздники 6 декабря 2025

День рождения микроволновой печи

6 декабря считается днем появления микроволновки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

6 декабря вспоминают о создании микроволновой печи, которая сегодня стала незаменимым помощником на кухне, но мало кто знает, что их история началась в 1945 году. Тогда американский инженер Перси Спенсер из компании Raytheon случайно обнаружил, что излучение магнетрона может нагревать пищу — по легенде, первыми подопытными продуктами стали растаявший шоколад и горячий бутерброд. Уже в 1947 году, после получения патента, появилась первая в мире микроволновка — громоздкий аппарат высотой 1,75 метра и весом 340 килограммов, использовавшийся в американской армии для разморозки продуктов.

День рождения Санта-Клауса