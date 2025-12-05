Путин и Симоньян открыли вещание RT в Индии
05 декабря 2025 в 17:13
Путин вместе с Маргаритой Симоньян дал старт вещанию RT в Индии. Запуск RT India даст возможность миллионам российских граждан ближе и точнее воспринимать информацию о российской действительности - сказал Путин.
