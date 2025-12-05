Запад восторженно следит за новым шагом России: реакция иностранных СМИ на визит Путина в Индию

Иностранные СМИ подчеркнули крепкие взаимоотношения России и Индии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Западные СМИ по-разному отреагировали на визит президента России Владимира Путина в Индию и его встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди. The New York Times объявили, что президент США Дональд Трамп внимательно следит за переговорами в Нью-Дели, а в Reuters удивились особенной встрече Путина со стороны Моди. Некоторые издания подчеркнули, что прошедшие переговоры стали центром нового геополитического миропорядка.

В совместном заявлении по итогам саммита, которое опубликовал Кремль, подчеркивается, что Россия и Индия намерены и далее совместно добиваться укрепления глобального мира и стабильности в многополярном мировом порядке. В нем все участники имеют собственный суверенитет и взаимодействуют друг с другом. Как иностранные СМИ отреагировали на встречу Путина и Моди — в материале URA.RU.

США

В США были удивлены самому факту встречи и ее особому формату. Так, в The New York Times заявили, что администрация президента США Дональда Трампа будет следить за проведением переговоров.

Администрация Трампа будет следить за переговорами, указано в материале NYT

«Администрация Трампа будет следить за переговорами господина Путина с премьер-министром Нарендрой Моди», — указано в материале. Помимо этого, в тексте подчеркивается, что 23-й по счету саммит РФ и Индии стал сигналом для мира о приверженности двух стран отношениям, которые были начаты еще в советские времена.

Тем временем в Reuters высказали удивление тем, что Моди лично встретил Путина в аэропорту. По данным издания, обычно лидеров других государств встречают иностранные министры.

«Присутствие Моди для приветствия Путина по прибытии в аэропорт — редкий жест, поскольку обычно иностранных лидеров встречают высокопоставленные индийские министры. Два лидера обнялись на красной дорожке после того, как Путин сошел с трапа самолета», — следует из материала.

Объятия лидеров в аэропорту отметил и телеканал CNN. В тексте отмечена надежность партнерства Индии и России, несмотря на внешнее давление. «Когда в четверг Владимир Путин ступил на взлетную полосу в Нью-Дели, его тепло обнял премьер-министр Нарендра Моди — сигнал о том, что, несмотря на растущее международное давление, у России есть надежные партнеры», — указано в тексте.

Великобритания

В британских СМИ увидели разницу между встречей Нарендры Моди с Владимиром Путиным и с премьер-министром Британии Киром Стармером. Это следует из материала издания The Telegraph.

«Всего два месяца назад индийский премьер-министр приветствовал сэра Кира Стармера в Мумбае. Тогда Стармеру сообщили, что Моди накануне поздравил Путина с днем рождения. Из-за этого на контрасте с позитивной и дружественной обстановкой перед визитом сама встреча лидеров Индии и Великобритании ограничилась холодно-протокольным общением», — отмечено в материале.

Тем временем на телеканале BBC была поднята тема продажи нефти между Москвой и Нью-Дели. Отмечается, что увеличенная доля российского экспорта в Индию не по душе Вашингтону.

Доля импорта российской нефти в Индию резко выросла с 2,5% до 35%

«До начала конфликта на Украине доля российского импорта нефти в Индии составляла всего 2,5%. Этот показатель подскочил до 35%, поскольку Индия воспользовалась скидками на российские цены, вызванными санкциями против Москвы и ограниченным доступом России на европейский рынок. Индия была довольна. Вашингтон — меньше», — следует из текста.

Германия

В немецких СМИ подчеркнули длительное и крепкое партнерство Москвы и Нью-Дели. Агентство DW подчеркнуло, что это партнерство в тяжелых условиях со стороны внешнего мира продержалось почти восемь десятилетий.

«Путин прибыл в Индию в четверг с двухдневным визитом, подчеркнув партнерство между Москвой и Нью-Дели, которое выдерживало испытания геополитическими потрясениями на протяжении почти восьми десятилетий», — указано в тексте. Он опубликован на сайте издания.

Во Франции увидели послание, что на России не сказывается изоляция

Франция

Тем временем во Франции увидели послание всему миру о том, что изоляция, которую пытался выстроить для России Запад, совершенно не сказывается на ней. Такую позицию высказал эксперт по международным вопросам France 24 Дуглас Герберт.

«По сути, это послание остальному миру, особенно Европе и Соединенным Штатам. Посмотрите, мы не изолированы. Россия совсем не похожа на изгоя. Мы сейчас находимся в центре нового геополитического миропорядка. Не США и не Европа», — заявил Герберт.

В Le Monde встречу лидеров государств подали под ярким заголовком, который отражает крепость союза государств и гостеприимство Индии по отношению к России. Он звучит так: «Моди расстилает красную дорожку перед Путиным, бросая вызов давлению Запада». Помимо этого, в материале отмечена символичность встречи: она имеет важное значение для поддержания баланса сил в регионе.

Индия

Тем временем СМИ страны, где проходила встреча, отметили усиленную охрану и серьезную подготовку к визиту российского президента. Об этом пишут The Times of India.