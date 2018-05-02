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02 мая 2018
21:58  02 мая 2018 3

Украина присоединилась к новым санкциям США против России

События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина
Ограничения будут действовать три года или бессрочноФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сегодня, 2 мая, стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко ввел новые санкции в отношении России. Ограничения аналогичны тем, которые 6 апреля были введены Соединенными Штатами Америки.

«Санкции вводят на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц», — говорится в официальном сообщении СНБО. Ограничения касаются депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и лиц, так или иначе вредивших Украине, уточняет «Русская планета». Также страна поддерживает санкции в связи с «делом Скрипаля» — отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

США в начале апреля ввели новые санкции, направленные против против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков. Россия готовит ответные ограничения, 15 мая депутаты рассмотрят законопроект.

Виктор Жуков
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