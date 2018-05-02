Пропавшая на «Оленьих ручьях» туристка из Екатеринбурга найдена мертвой

В 40 километрах от парка «Оленьи ручьи» обнаружено тело жительницы Екатеринбурга. Об исчезновении туристки правоохранительным органам стало известно ночью 30 апреля. Помимо спасателей и полицейских в поисковой операции принимали участие сотрудники парка.
Как рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность погибшей установлена — это 37-летняя туристка из Екатеринбурга по имени Вера. «Она была обнаружена в 40 километрах от того места, где остановилась группа туристов в „Оленьих ручьях“. Вероятно, на реке очень сильное течение, раз тело отнесло на такое расстояние за ночь», — уточнил Горелых.
По его словам, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством подполковника Наговицына. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза уже проведена, о ее результатах будет объявлено завтра.