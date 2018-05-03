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03 мая 2018
02 мая 2018
01:22  03 мая 2018 0

В США при крушении военного самолета погибли пять человек. ФОТО, ВИДЕО

«Геркулес» С-130 является самым массовым военно-транспортным самолетом в миреФото: Wikimedia Commons

Пять человек стали жертвами катастрофы военно-транспортного самолета С-130 «Геркулес» в США. Воздушное судно упало неподалеку от аэропорта Саванна, штат Джорджия.

Как сообщают американские СМИ, сейчас в районе падения военного самолета прекращено движение по автомобильным трассам и по железнодорожной ветке. Кроме того, в международном аэропорту временно изменено полетное расписание. Администрация воздушной гавани предупредила пассажиров, что точное время вылета лучше предварительно уточнять у представителей авиакомпаний, передает Nation News.

О причинах катастрофы пока не сообщается. Известно лишь, что самолет упал рядом с оживленной трассой и только чудом на месте аварии в тот момент не оказалось автомашин. Участок дороги весь буквально усыпан обломками воздушного судна.

Отметим, С-130 «Геркулес» производства компании Локхид является самым массовым военно-транспортным самолетом в мире. За время начала производства в 1955 году было выпущено более 2300 машин С-130 различных модификаций.

Евгений Александров
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