Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента
В центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщиной, в результате которой погиб человек. Страшный инцидент произошел на улице Щепкина.
Прибывшие по вызову правоохранители нашли тело мужчины с колото-резаными ранами. «Били, вероятно, ножом. Проводятся поиски подозреваемых», — цитирует «Газета.ру» источник в правоохранительных органах. Пресс-служба ГУМВД по Москве подтвердила факт происшествия на улице Щепкина. Однако, никаких уточнений, являлся ли погибший участником конфликта, пока нет. Личность погибшего также не установлена. Подозреваемых разыскивают, обстоятельства происшествия выясняются.