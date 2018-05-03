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03 мая 2018
02 мая 2018
04:25  03 мая 2018 0

В центре Москвы произошла драка со стрельбой. В результате конфликта убит мужчина. ВИДЕО

Клипарты. Сургут, полиция
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидентаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщиной, в результате которой погиб человек. Страшный инцидент произошел на улице Щепкина.

Прибывшие по вызову правоохранители нашли тело мужчины с колото-резаными ранами. «Били, вероятно, ножом. Проводятся поиски подозреваемых», — цитирует «Газета.ру» источник в правоохранительных органах. Пресс-служба ГУМВД по Москве подтвердила факт происшествия на улице Щепкина. Однако, никаких уточнений, являлся ли погибший участником конфликта, пока нет. Личность погибшего также не установлена. Подозреваемых разыскивают, обстоятельства происшествия выясняются.

Александр Черноскутов
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