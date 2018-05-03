{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
02 мая 2018
01 мая 2018
30 апреля 2018
29 апреля 2018
28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Пермского края
07:03  03 мая 2018 0

В Пермском крае разыскивают 34-летнего отца пятерых детей. «Телефон с собой не взял»

Родные беспокоятся за отца пятерых детейФОТО: личная страница Алексея Чуркина во «ВКонтакте»

В Прикамье ищут 34-летнего Алексея Чуркина. Отец пятерых детей почти месяц назад пошел проводить своих друзей на автобус до Перми, но домой так и не вернулся.

Чуть позже стало известно, что мужчина из поселка Уральского доехал до Перми и переночевал у своего родственника. Куда после этого отправился Чуркин, неизвестно. По словам его супруги Надежды, он взял у дяди 100 рублей и сообщил, что поедет на трамвае в Мотовилиху, в район площади 1905 года. «Телефон муж с собой не взял, он лежит дома. В социальных сетях его не было с 5 апреля. Мы подали заявление в полицию, но пока найти Алексея не удалось. Я обзвонила всех знакомых, но никто ничего не знает», — цитирует 59.ru слова Надежды.

Женщина рассказала, что дома его ждут пятеро детей. Родные и сотрудники по работе также беспокоятся за Алексея. «Он хороший, ответственный работник, они его ждут, держат для него место», — отметила Надежда. Правда, она добавила, что это уже не первый случай, когда супруг не возвращается домой. Раньше он уезжал в дом бабушки, расположенный в Перми, однако, сейчас здание снесли.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров