07:03 03 мая 2018 0

Родные беспокоятся за отца пятерых детей ФОТО: личная страница Алексея Чуркина во «ВКонтакте»

В Прикамье ищут 34-летнего Алексея Чуркина. Отец пятерых детей почти месяц назад пошел проводить своих друзей на автобус до Перми, но домой так и не вернулся.

Чуть позже стало известно, что мужчина из поселка Уральского доехал до Перми и переночевал у своего родственника. Куда после этого отправился Чуркин, неизвестно. По словам его супруги Надежды, он взял у дяди 100 рублей и сообщил, что поедет на трамвае в Мотовилиху, в район площади 1905 года. «Телефон муж с собой не взял, он лежит дома. В социальных сетях его не было с 5 апреля. Мы подали заявление в полицию, но пока найти Алексея не удалось. Я обзвонила всех знакомых, но никто ничего не знает», — цитирует 59.ru слова Надежды.

Женщина рассказала, что дома его ждут пятеро детей. Родные и сотрудники по работе также беспокоятся за Алексея. «Он хороший, ответственный работник, они его ждут, держат для него место», — отметила Надежда. Правда, она добавила, что это уже не первый случай, когда супруг не возвращается домой. Раньше он уезжал в дом бабушки, расположенный в Перми, однако, сейчас здание снесли.