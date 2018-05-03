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03 мая 2018
02 мая 2018
08:42  03 мая 2018 0

Посольство РФ возмутилось молчанием США в связи с годовщиной трагедии в Одессе

Российское посольство в США напомнило о годовщине трагических событий в Одессе в 2014 годуФото: russianembassy.org
новость из сюжета:
Война на Украине
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Посольство РФ в США возмутилось молчанием американского руководства в связи с годовщиной трагедии в Одессе. Как говорится в заявлении российского представительства, Вашингтон не желает «объективно взглянуть» на ситуацию с правами человека на Украине.

В заявлении посольства России, размещенном на его странице в Facebook, отмечается: «Тот факт, что виновные в этом страшном побоище до сих пор не наказаны, вызывает глубокое разочарование». Ведомство продолжает: «Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую „заморозку“ их расследования Киевом молчаливым согласием. Это подтверждается тем, что осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям на Украине не нашлось места в недавнем докладе госдепа о ситуации с правами человека в мире».

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников и противников «Майдана», напоминает «Федеральное агенство новостей». В ходе противостояния, в центре которого оказался вспыхнувший Дом профсоюзов, погибли 48 человек.

Виктор Жуков
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