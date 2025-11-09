Зеленский ввел санкции против Дмитриева, который участвовал в переговорах по Украине

Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против российских чиновников Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и должностных лиц, в том числе спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, который принимал участие во всех переговорах между странами по урегулированию конфликта в 2025 году. Соответствующий указ подписан украинским главой.

Из документа следует, что ограничительные экономические меры введены против Дмитриева, а также бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и начальника пятой службы ФСБ Алексея Комкова. Санкции размещены на официальном сайте Офиса президента Украины.

Санкции также коснулись начальника управления Главного управления Генерального штаба РФ (бывший ГРУ) Александра Зорина, который был членом российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Кроме того, в список вошли министр сельского хозяйства России Оксана Лут, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев и замминистра культуры Андрей Малышев. На санкции уже отреагировал Дмитриев.

