Золотые слитки и квартира: пенсионерка отдала мошенникам почти 30 млн рублей

Мошенники обманули московскую пенсионерку на 28 миллионов рублей
Московская пенсионерка стала жертвой масштабного мошенничества, потеряв более 27,8 миллиона рублей. Преступники действовали по отработанной схеме, сначала представившись сотрудниками телеком-компании, а затем — сотрудниками правоохранительных органов.
«Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи, и сообщил, что имеются ошибки в паспортных данных и их нужно ему продиктовать», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. После получения персональных данных начался второй этап мошеннической схемы.
Преступники действовали в несколько этапов. Сначала «сотрудник телеком-компании» убедил пенсионерку продиктовать паспортные данные под предлогом перерасчета оплаты за услуги связи. Затем злоумышленники под видом силовиков угрожали уголовной ответственностью и вынудили передать 600 тысяч рублей курьеру. На следующем этапе пенсионерку заставили купить новый телефон, сим-карту и 1 кг золота на 9 миллионов рублей. Все ценности она передала посыльным мошенников. Кульминацией преступления стала организация фиктивной продажи квартиры на улице Молодогвардейская. Мошенники убедили женщину участвовать в «операции по поимке черных риэлторов», в результате чего она лишилась недвижимости. 61 день пенсионерка прожила в съемной квартире в Московской области, после чего вернулась домой и обнаружила смененные замки и пропажу вещей.
Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств преступления. Прокуратура Москвы рекомендует не сообщать посторонним персональные данные, номера банковских карт и коды из СМС. Важно самостоятельно перепроверять информацию, обращаясь в официальные представительства организаций.
Подобные случаи мошенничества с участием пенсионеров фиксируются в разных регионах страны. Например, в Екатеринбурге 73-летняя женщина отдала 10 миллионов рублей курьерам, которые представились сотрудниками ФСБ и убедили ее, что от ее имени пытаются перевести деньги террористам. Эти инциденты подчеркивают актуальность проблемы телефонного мошенничества и необходимость более тщательной защиты персональных данных и финансовых средств.
