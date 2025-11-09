Золотые слитки и квартира: пенсионерка отдала мошенникам почти 30 млн рублей

Мошенники обманули московскую пенсионерку на 28 миллионов рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Московская пенсионерка стала жертвой масштабного мошенничества, потеряв более 27,8 миллиона рублей. Преступники действовали по отработанной схеме, сначала представившись сотрудниками телеком-компании, а затем — сотрудниками правоохранительных органов.

«Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи, и сообщил, что имеются ошибки в паспортных данных и их нужно ему продиктовать», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. После получения персональных данных начался второй этап мошеннической схемы.

Преступники действовали в несколько этапов. Сначала «сотрудник телеком-компании» убедил пенсионерку продиктовать паспортные данные под предлогом перерасчета оплаты за услуги связи. Затем злоумышленники под видом силовиков угрожали уголовной ответственностью и вынудили передать 600 тысяч рублей курьеру. На следующем этапе пенсионерку заставили купить новый телефон, сим-карту и 1 кг золота на 9 миллионов рублей. Все ценности она передала посыльным мошенников. Кульминацией преступления стала организация фиктивной продажи квартиры на улице Молодогвардейская. Мошенники убедили женщину участвовать в «операции по поимке черных риэлторов», в результате чего она лишилась недвижимости. 61 день пенсионерка прожила в съемной квартире в Московской области, после чего вернулась домой и обнаружила смененные замки и пропажу вещей.

Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств преступления. Прокуратура Москвы рекомендует не сообщать посторонним персональные данные, номера банковских карт и коды из СМС. Важно самостоятельно перепроверять информацию, обращаясь в официальные представительства организаций.