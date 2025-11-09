Логотип РИА URA.RU
Украинцы устроили массовую драку на концерте Лободы

09 ноября 2025 в 19:01
Украинцы устроили драку на концерте певицы Светланы Лободы 8 ноября

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На концерте певицы Светланы Лободы в Кишеневе (Молдова) произошла драка между украинцами. Изначально потасовка произошла между двумя девушками, которая затем спровоцировала массовую драку. Отмечается, что половина украинских зрителей до этого застряла в пробке рядом с КПП на границе из-за сбоя в работе таможенных систем.

«На вчерашнем концерте Светланы Лободы в Кишиневе произошла драка между украинцами», — передает украинское издание «Страна». По данным издания, конфликт возник между украинскими фанатами до начала выступления певицы.

Незадолго до этого также произошел сбой в базе данных таможенных служб, что привело к большим очередям на КПП — многие украинцы, которые хотели попасть на концерт, застряли на границе. Во время ожидания фанаты выходили из машин и пели песни Лободы на русском языке.

Светлана Лобода до начала СВО активно выступала в России и записывала дуэты с отечественными исполнителями. Весной 2022 года Лобода поддержала Украину, покинула Россию и стала жить в Литве, при этом периодически обращаясь к подписчикам на русском языке. Ранее сообщалось, что певице могут запретить въезд в Россию вовсе.

