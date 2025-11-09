7 беспилотников уничтожили в Воронежской области
7 беспилотников уничтожили в Воронежской области и Воронеже
09 ноября 2025 в 18:51
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В двух районах области и в Воронеже силами ПВО были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
Угроза атаки БПЛА была нейтрализована дежурными силами ПВО. «Было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов», — отметил губернатор. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
