Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

7 беспилотников уничтожили в Воронежской области

7 беспилотников уничтожили в Воронежской области и Воронеже
09 ноября 2025 в 18:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В двух районах области и в Воронеже силами ПВО были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

Угроза атаки БПЛА была нейтрализована дежурными силами ПВО. «Было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов», — отметил губернатор. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал