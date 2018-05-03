Абрамович предстал перед швейцарским судом

Владелец лондонского «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович дал показания по иску Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в швейцарском Фрибурге. Банк требует выплатить долги по кредиту, взятому экс-владелецем «Сибнефти» в конце 1990-х годов.
Как сообщает The Associated Press, изначально ЕБРР требовал взыскать с компании Runicom SA Абрамовича и его деловых партнеров 17,5 млн долларов. Однако за 19 лет сумма возросла до 46 млн долларов из-за процентов и издержек. Компания Runicom SA являлась нефтетрейдером «Сибнефти», затем обанкротилась. После этого ЕБРР обратился в швейцарский суд с иском к Абрамовичу, экс-директору Runicom SA и «Сибнефти» Евгению Швидлеру и «Газпромнефти», ставшей новым собственником «Сибнефти».
По данным опроса ВЦИОМ, 94% россиян уверены, что несмотря на серьезные изменения в экономике и политической системе, олигархи в стране остались, сообщает «Федеральное агентство новостей». Роман Абрамович является самым узнаваемым богачом. Его знают 15% россиян, уточняет агентство Nation News. Как ранее писало «URA.RU», Великобритания планирует расширить «черный список» российских олигархов. Под угрозой активы владельца лондонского «Челси» Абрамовича.