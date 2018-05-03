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03 мая 2018
10:01  03 мая 2018 0

Абрамович предстал перед швейцарским судом

абрамович роман, абрамович роман
Миллиардер ответит по счетам 90-х годовФото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Владелец лондонского «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович дал показания по иску Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в швейцарском Фрибурге. Банк требует выплатить долги по кредиту, взятому экс-владелецем «Сибнефти» в конце 1990-х годов.

Как сообщает The Associated Press, изначально ЕБРР требовал взыскать с компании Runicom SA Абрамовича и его деловых партнеров 17,5 млн долларов. Однако за 19 лет сумма возросла до 46 млн долларов из-за процентов и издержек. Компания Runicom SA являлась нефтетрейдером «Сибнефти», затем обанкротилась. После этого ЕБРР обратился в швейцарский суд с иском к Абрамовичу, экс-директору Runicom SA и «Сибнефти» Евгению Швидлеру и «Газпромнефти», ставшей новым собственником «Сибнефти».

По данным опроса ВЦИОМ, 94% россиян уверены, что несмотря на серьезные изменения в экономике и политической системе, олигархи в стране остались, сообщает «Федеральное агентство новостей». Роман Абрамович является самым узнаваемым богачом. Его знают 15% россиян, уточняет агентство Nation News. Как ранее писало «URA.RU», Великобритания планирует расширить «черный список» российских олигархов. Под угрозой активы владельца лондонского «Челси» Абрамовича.

Наталья Михалева
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