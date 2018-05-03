Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование бывшего замдиректора ОАО «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“» Дмитрия Новицкого, обвинявшегося в хищении денег организации. Причина — отсутствие в его действиях состава преступления.
В постановлении о прекращении дела говорится, что Новицкий «не совершал инкриминируемое ему преступление, его действия отвечали признакам предпринимательской деятельности и были направлены на систематическое получение прибыли ОАО», сообщает «Коммерсант». Эти сведения изданию подтвердила его адвокат Виктория Бурковская.
Ранее отмечалось, что Новицкий, арестованный Мещанским районным судом Москвы, обвинялся в хищении денег, которые выделялись на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание.
«224-й летный отряд» существует с 1979 года, когда его создали для переброски грузов и личного состава для войны в Афганистане. В 1993 году отряд был перепрофилирован и стал заниматься воздушными перевозками по поручениям главы государства. В последние годы компания также перевозила грузы военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны.