{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
10:29  03 мая 2018 0

Авиакомпания, которую обвиняли в хищениях на миллиарды при перелетах по заданиям Путина, избежала суда

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Бывшего замдиректора «224-го летного отряда» Дмитрия Новицкого обвиняли в хищении миллиардов рублейФото: Pixabay

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование бывшего замдиректора ОАО «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“» Дмитрия Новицкого, обвинявшегося в хищении денег организации. Причина — отсутствие в его действиях состава преступления.

В постановлении о прекращении дела говорится, что Новицкий «не совершал инкриминируемое ему преступление, его действия отвечали признакам предпринимательской деятельности и были направлены на систематическое получение прибыли ОАО», сообщает «Коммерсант». Эти сведения изданию подтвердила его адвокат Виктория Бурковская.

Ранее отмечалось, что Новицкий, арестованный Мещанским районным судом Москвы, обвинялся в хищении денег, которые выделялись на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание.

«224-й летный отряд» существует с 1979 года, когда его создали для переброски грузов и личного состава для войны в Афганистане. В 1993 году отряд был перепрофилирован и стал заниматься воздушными перевозками по поручениям главы государства. В последние годы компания также перевозила грузы военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров