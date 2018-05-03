Министр связи РФ допустил блокировку Viber после Telegram

12:45 03 мая 2018 3

Министр Никифоров не исключает блокировку Viber Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральный министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров допустил, что вслед за мессенджером Telegram в России официально могут заблокировать Viber. По его словам, это вероятно в случае, если компания не найдет общего языка с ФСБ.

Как сказал Никифоров, речь идет о доступе отечественных спецслужб к ключам шифрования Viber, уточняет RNS. «Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они также могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — подчеркнул Никифоров.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось выполнять требования властей. Позднее стало известно о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. В частности, недоступными оказались Twitter, сбои в работе были зафиксированы у Google, Instagram, Viber и многих других сервисов.