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03 мая 2018
12:45  03 мая 2018 3

Министр связи РФ допустил блокировку Viber после Telegram

Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский, никифоров николай
Министр Никифоров не исключает блокировку ViberФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Федеральный министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров допустил, что вслед за мессенджером Telegram в России официально могут заблокировать Viber. По его словам, это вероятно в случае, если компания не найдет общего языка с ФСБ.

Как сказал Никифоров, речь идет о доступе отечественных спецслужб к ключам шифрования Viber, уточняет RNS. «Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они также могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — подчеркнул Никифоров.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось выполнять требования властей. Позднее стало известно о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. В частности, недоступными оказались Twitter, сбои в работе были зафиксированы у Google, Instagram, Viber и многих других сервисов.

Виктор Жуков
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