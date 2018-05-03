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Главные новости Челябинской области
13:26  03 мая 2018 0

Челябинск вводит собственную валюту

Общегородской субботник на мемориале
Виталий Безруков запускает проект по продаже экокоиновФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Интернет-ресурс по продаже экокоинов, аналога биткоинов, заработает в Челябинске. За эту валюту можно будет купить саженцы деревьев. Авторы проекта обещают обеспечить высадку саженца, а также согласование всех действий с властями и управляющими компаниями. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Подобные ресурсы, виртуальная валюта за экодействия, уже есть в интернете. Но речь идет только о вложении денег в общие экологические проекты. В Челябинске решили создать собственный сайт, где можно будет купить челябинские экокоины. По полторы тысячи рублей за одну единицу. Это примерная стоимость одного саженца. «Высота саженца — около полутора метров, — поясняет Виталий Безруков. — К примеру, кто-то захотел купить рябину. Указал адрес, мы приезжаем и высаживаем саженец рябины. Проект не коммерческий, потому что все расходы по доставке и высадке берем на себя. Просто предлагаем горожанам поучаствовать в озеленении».

Фонд также берет на себя все согласования. Проверит место для высадки, чтобы не было подземных коммуникаций. Каждый саженец потом будет взят на баланс: те, что при домовых территориях, — управляющими компаниями или районными администрациями, на центральных улицах — мэрией. По словам Безрукова, уже есть договоренности с «Садами России», областной продкорпорацией и фирмой «Руслада», которые предоставят свою продукцию для обмена на виртуальную эковалюту.

Во время массового дорожного строительства в Челябинске было вырублено много деревьев. Это стало одной из причин ухудшения экологии в областном центре. Интернет-ресурс по продаже челябинских экокоинов должен заработать к лету.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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