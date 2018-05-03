Лавров заявил о похищении Скрипалей

14:40 03 мая 2018 0

Глава МИД хочет получить ответы на вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отказ Лондона организовать встречу с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в российском МИД рассматривают как похищение. Об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorama.

«Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо», — заявил Лавров. При этом глава МИД РФ пояснил, что российскую сторону беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, «втянутых англичанами в эту провокацию». Руководитель дипведомства добавил, что действия Британии вызывают много вопросов. Например, Лондон замалчивает информацию о секретной лаборатории, расположенной недалеко от Солсбери.

Ранее в Генрокуратуре РФ заподозрили британские власти в подлоге. Ведомству стало известно о том, что незадолго до покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей Лондон предлагал россиянину Владимиру Терлюку, известному по «делу Березовского», дать показания о якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами, пишет РАПСИ.

Осужденный за шпионаж в пользу Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Скрипалей Москву и выслал 23 российских дипломата. В поддержку Британии выступили и другие страны — члены Евросоюза, напоминает ИА FlashNord.

Вышедших из комы Скрипалей тщательно прячут британские спецслужбы. Накануне Юлия Скрипаль звонила своей сестре. В голосе звонившей был ужас, на нее кто-то давил. Эксперт портала «Утро.ру» не исключил вероятность того, что Юлии и ее отца уже нет в живых.