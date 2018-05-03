Курганские мусорщики обвиняют чиновников в бездействии

Бывший руководитель управления Росприроднадзора по Курганской области Сергей Воробьев привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Об этом сообщает областная прокуратура.
Нарушения были выявлены при подготовке ответа на обращение гендиректора ООО «Сток» Игоря Путина, который заявлял о бездействии Шуховского и Варгашинского полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Эти организации, по словам заявителя, собирали отходы без надлежащей сортировки, полезные компоненты не изымались. По мнению Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ответе чиновника не дана оценка доводам, указанным в обращении. Кроме того, орган контроля не стал инициировать внеплановые проверки при наличии оснований на их проведение.
По результатам рассмотрения дела мировой суд привлек Воробьева (сейчас его ведомство реорганизовано и вошло в департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу) к административной ответственности. Ему выписан штраф в размере пяти тысяч рублей.
Впрочем, спор ООО «Сток» с государственным органом на этом не завершился. В начале марта компания подала иск о бездействии департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Предварительное судебное заседание арбитражный суд Курганской области назначил на четверг, 3 мая.
«С января законодательно запрещено размещение на полигонах некоторых видов отходов. На сегодняшний день сортировка, имеющая лицензию и тариф, стоит. Она не работает, потому что данные государственные структуры не выполняют свою работу. Департамент природных ресурсов не контролирует потоки, которые он сам установил. Росприроднадзор не контролирует размещение отходов на полигоне», — пояснил «URA.RU» Игорь Путин.