Фермерам Прикамья дадут три миллиарда на производство молока

В Пермском крае в 2018 году на поддержку фермерских хозяйств будет выделено 3,18 млрд рублей. Это на 5,5% больше, чем в прошлом году. Часть денег аграрии уже получили. Об этом рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Козюков на встрече с общественниками и сельхозпроизводителями.
Как отметил Козюков, в регионе запланированы к реализации 52 инвестиционных проекта. Среди крупнейших — создание второй очереди молочного комплекса на 1500 голов крупного рогатого скота (КРС). Ранее, в рамках первого этапа проекта, в регионе была введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 1200 голов КРС в Чусовском районе и завершено строительство нового молочного комплекса на 2000 голов в деревне Черепахи Кунгурского района.
В Прикамье производство молока в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 100,5%, составив 487,5 тыс. тонн молока. «По данным Росстата, в марте 2018 года средняя закупочная цена на молокосырье в регионе составила 23 руб. 27 коп. В феврале—марте прогнозировалось большее снижение цен, но ожидания не оправдались. Однако, согласно данным мониторинга рынка, цена на сырое молоко будет снижаться», — отметил Козюков. Он пообещал мониторить закупочные цены на сырье для молочной промышленности и максимально помогать местным производителям молока сохранять экономику предприятия.
Тематический круглый стол состоялся в региональном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Помимо общественников на встрече с главой пермского минсельхоза присутствовали сельхозпроизводители, представители отраслевых союзов, потребительских кооперативов и ученые пермского аграрно-технологического университета.