{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
02 мая 2018
01 мая 2018
30 апреля 2018
29 апреля 2018
28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Пермского края
15:14  03 мая 2018 0

Фермерам Прикамья дадут три миллиарда на производство молока

В регионе стабильно растет производство молокаФОТО: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

В Пермском крае в 2018 году на поддержку фермерских хозяйств будет выделено 3,18 млрд рублей. Это на 5,5% больше, чем в прошлом году. Часть денег аграрии уже получили. Об этом рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Козюков на встрече с общественниками и сельхозпроизводителями.

Как отметил Козюков, в регионе запланированы к реализации 52 инвестиционных проекта. Среди крупнейших — создание второй очереди молочного комплекса на 1500 голов крупного рогатого скота (КРС). Ранее, в рамках первого этапа проекта, в регионе была введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 1200 голов КРС в Чусовском районе и завершено строительство нового молочного комплекса на 2000 голов в деревне Черепахи Кунгурского района.

В Прикамье производство молока в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 100,5%, составив 487,5 тыс. тонн молока. «По данным Росстата, в марте 2018 года средняя закупочная цена на молокосырье в регионе составила 23 руб. 27 коп. В феврале—марте прогнозировалось большее снижение цен, но ожидания не оправдались. Однако, согласно данным мониторинга рынка, цена на сырое молоко будет снижаться», — отметил Козюков. Он пообещал мониторить закупочные цены на сырье для молочной промышленности и максимально помогать местным производителям молока сохранять экономику предприятия.

Тематический круглый стол состоялся в региональном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Помимо общественников на встрече с главой пермского минсельхоза присутствовали сельхозпроизводители, представители отраслевых союзов, потребительских кооперативов и ученые пермского аграрно-технологического университета.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров