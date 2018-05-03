Бизнесмены из тюменского аналога «Зимней вишни» готовы защищать свои деньги с плакатами на улице

14:31 03 мая 2018 0

Нарушения, обнаруженные в тюменском ТЦ «Центральный», как две капли воды похожи на те, что привели к кемеровской катастрофе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Предприниматели, арендующие помещения в закрытом после проверки прокуратуры и МЧС торговом центре «Центральный», готовы выйти на акцию протеста к стенам правительства Тюменской области. Таким образом, бизнесмены рассчитывают привлечь к ситуации внимание властей. Об этом в четверг, 3 мая, сообщили «URA.RU» источники, знакомые с ситуацией.

Одним из конечных владельцев «Центрального» является экс-глава регионального отделения «Единой России», бывший зампредседателя Облдумы Сергей Усольцев. Инсайдеры агентства утверждают, что после закрытия торгового центра бизнесмен оказался в сложной ситуации — арендодатели требуют у него решить вопрос с надзорным ведомством, в то время как сам Усольцев вдобавок пытается продать принадлежащие ему площади.

«Ситуация почти тупиковая: устранение нарушений, судя по всему, стоит дорого, если вообще их возможно выполнить без реконструкции здания. Площади были выставлены на продажу еще пару лет назад. А теперь, выходит, он (Усольцев — ред.) их точно никогда не продаст», — комментирует ситуацию один из собеседников «URA.RU».

Другой источник отмечает, что представители администрации области уже связались с инициативной группой предпринимателей и предложили обсудить ситуацию без проведения массовых мероприятий. Ранее в Тюмени возникала аналогичная ситуация: в начале 2000-х годов, когда решался вопрос о сносе Центрального вещевого рынка (располагался на площади вблизи ЦУМа), владельцы торговых точек также выходили на улицы с демонстрациями. Тогда протест эффекта не возымел.

Действия прокуратуры и суда поставили тюменского бизнесмена Сергея Усольцева в затруднительное положение Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Как сообщила в разговоре с «URA.RU» гендиректор ООО «УК Центр» Ольга Кавалерова, вариант с уличной демонстрацией действительно обсуждался, однако пока предприниматели готовятся к заседанию суда, который определит дальнейшую судьбу торгового центра. В частности, в «Центральном» уже освобождены от препятствий эвакуационные выходы, подготовлены к работе дымовые извещатели. «Мы стремимся максимально исправить все те нарушения, на которые нам было указано. С чем-то можем поспорить. Но могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы торговый центр был безопасен для посещения», — комментирует Кавалерова. Получить комментарии Сергея Усольцева на момент подготовки материала не удалось. В контролируемом им ООО «Центральный» агентству сообщили, что руководитель отсутствует на рабочем месте.

Иск прокуратуры на 44-х страницах, поданный против компаний, эксплуатирующих здание, будет рассмотрен судом 14 мая. В ходе проверки выяснилось, что в здании не работала система пожаротушения, с дымовых извещателей не были сняты защитные колпаки. На четвертом этаже не сработала система экстренного оповещения, на пятом — из-за перепланировки оказался заблокирован запасный выход. Общее количество вскрытых в «Центральном» нарушений составило более сотни. 27 апреля Центральный районный суд Тюмени запретил работу торгового центра в качестве меры предварительной защиты.

Массовые проверки торговых центров по всей России проходят после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Там погибли 60 человек, из которых больше 40 — дети.