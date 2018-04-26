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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:09  26 апреля 2018 7

Прокурор потребовал выгнать 10, потом еще семь свердловских депутатов

Это самый масштабный кризис в парламенте. Спикера подозревают в махинациях именем Кремля
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, карапетян армен
Армен Карапетян может стать человеком, по чьей вине Свердловская область лишится законодательной властиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил в Верх-Исетский районный суд иск о досрочном прекращении полномочий депутата Заксобрания Армена Карапетяна. Его копии получили два указанных в документе ответчика — председатель регионального парламента Людмила Бабушкина и комиссия Заксобрания по проверке депутатских деклараций в лице ее руководителя Владимира Никитина.

Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова, прокуратура требует признать незаконным бездействие Заксобрания, отказавшегося 2 апреля удовлетворять представление надзорного органа о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна.

Заседание законодательного собрания Свердловской области перед уходом на летние каникулы. Екатеринбург, никитин владимир
Прокуратура считает, что Владимир Никитин необоснованно отказался ставить вопрос о лишении мандатов других депутатов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Истец также настаивает, чтобы комиссия Никитина вновь подняла вопрос о привлечении к ответственности ряда других депутатов, допустивших нарушения при заполнении сведений о доходах и имуществе по итогам 2016 года.

Точных сведений о числе попавших в черный список прокуратуры парламентариев пока нет. По неофициальным данным, в нем 10 человек. Все они привлечены к процессу в качестве третьих лиц. Копии исков им вручены лично либо высланы по почте.

Влиятельный депутат Заксобрания не исключает, что в ходе рассмотрения дела истец выдвинет дополнительные требования и речь пойдет о досрочном прекращении полномочий уже 17 депутатов. Именно такому числу законодателей надзорный орган предъявил претензии по итогам прошедшей в начале 2018 года проверки. Однако

в 16 случаях депутатская комиссия по проверке деклараций признала нарушения несущественными либо недоказанными.

По словам известного депутата, в случае удовлетворения расширенных требований прокуратуры следующими шагами могут стать приостановка работы и даже роспуск Заксобрания — 33 оставшихся депутата не смогут принимать решения, требующие квалифицированного большинства голосов (34 голоса).

Заседание комитета по региональной политике заксобрания СО по вопросу отмены прямых выборов мэра. Екатеринбург, коробейников алексей
Алексею Коробейникову придется отстаивать собственный мандат
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Достоверно известно, что в иске прокурора упомянуты единоросс Алексей Коробейников и лидер фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский. Они трудоустраивали на должности своих помощников собственных жен. Ранее прокуратура сообщала, что парламентарии самостоятельно вели учет рабочего времени родственниц, определяли размер их заработной платы. В некоторых случаях размер зарплаты оказывался в разы больше, чем у сторонних помощников с аналогичными обязанностями. Были зафиксированы факты, когда оформленные помощниками супруги депутатов в рабочее время находились на отдыхе за границей РФ, получая при этом из областного бюджета заработную плату.

И Коробейников, и Жуковский незадолго до внесения прокуратурой иска ушли в отпуск. По мнению опрошенных «URA.RU» юристов, благодаря этому они не смогут получить надлежащим образом уведомления о начале судебного процесса и на этом основании получат возможность оспорить его итоги.

Конференция Свердловского регионального отделения партии "Справедливая Россия". Екатеринбург, жуковский андрей
В «Справедливой России» Андрея Жуковского считают святым человеком
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Я не понимаю, откуда в вашем списке взялась фамилия Андрея Жуковского. У него точно никаких нарушений быть не может, это святой человек. Пока не увидим документы, в эту ерунду не поверим и комментировать не будем», — пояснил «URA.RU» пресс-секретарь регионального отделения «Справедливой России» Вениамин Помазкин.

Некоторое время назад нанимала родственников на должности помощников единоросс Елена Трескова. Попала ли ее фамилия в составленный прокуратурой список, достоверно не известно. Если она не упомянута в иске, то претензии к ней могут быть предъявлены позже.

В отпуске в одном из мест в сибирской тайге находится еще один претендент на прекращение полномочий — депутат Вячеслав Вегнер. По неофициальным данным, именно его имели в виду представители прокуратуры в сообщении, что «один из депутатов не указал сумму дохода своей супруги в размере более 40 миллионов рублей». Знакомые с ситуацией источники уточнили, что супруга депутата выиграла эти деньги на бирже.

Заседание комитета по региональной политике заксобрания СО по вопросу отмены прямых выборов мэра. Екатеринбург, вегнер вячеслав
Вячеслав Вегнер уверен, что его жена не знает, как играть на бирже
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сам Вячеслав Вегнер эту информацию опровергает. «Моя жена даже не представляет, с какой стороны подходить к биржевой компьютерной программе», — пояснил он в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU».

По предварительным сведениям, депутату от ЛДПР Павлу Мякишеву надзорный орган предъявил претензии об отсутствии в его декларации находящейся в его собственности квартиры.

Первому секретарю обкома КПРФ, депутату Александру Ивачеву, еще на стадии предварительной проверки предъявили претензии в отсутствии в декларации данных о взятом им займе. Он получил на время два миллиона рублей у члена Свердловского облизбиркома Сергея Голубева. В чем состояли претензии прокуратуры к еще одному думскому коммунисту Александру Ладыгину, узнать не удалось.

Внеочередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области. Екатеринбург, савельев валерий
Валерию Савельеву вновь придется доказывать прокуратуре свою невиновность
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Валерий Савельев, по мнению прокуратуры, допустил в декларации ряд ошибок при перечислении своих бизнес-активов. «На все появившиеся по итогам прокурорской проверки претензии мы ответили на заседании комиссии Заксобрания по проверке деклараций. И получили заверение, что все вопросы сняты. Если это действительно потребуется, мы готовы еще раз изложить свою позицию», — пояснил источник в окружении Савельева.

По данным источника «URA.RU», в Заксобрании у как минимум двух депутатов-единороссов прокуратура обнаружила счета в зарубежных банках. Возможно, речь идет о двух из четырех упомянутых в иске прокурора депутатах — Альберте Абзалове, Анатолии Марчевском, Олеге Корчагине или Владимире Ильиных.

Помимо этого, у прокуратуры возникли вопросы по поводу аффилированных с Анатолием Марчевским бизнес-активов. Еще одного неназванного депутата прокуратура заподозрила в сокрытии земельных участков в Московской и Тульской областях.

Источники «URA.RU» в свердловском парламенте отмечают, что как минимум шесть проголосовавших 3 апреля против удовлетворения представления прокуратуры о лишении мандата Армена Карапетяна депутатов (Вячеслав Вегнер, Александр Ивачев, Александр Ладыгин, Андрей Жуковский, Елена Трескова, Альберт Абзалов) были ранее сами заподозрены надзорным органом в нарушении закона о противодействии коррупции.

«Прокуратура сама спровоцировала кризис, начав давление на этих депутатов, отказываясь слушать их доводы и идти на компромисс», — пояснил один из парламентариев.

Спикер Людмила Бабушкина заявила корреспонденту «URA.RU», что пока досконально не изучила содержание поступившего к ней иска. Она пояснила, что будет готова дать обстоятельные комментарии по поводу требований прокуратуры позднее. Опрошенные «URA.RU» заявили, что представители Заксобрания готовы к судебному процессу и уверены в победе над прокурором области.

Совещание с главой Совбеза РФ в полпредстве. Екатеринбург, сарычев сергей, пономарев юрий, трубинов данила
Демонстративные оскорбления, которые позволили себе свердловские депутаты, являются вызовом для всего руководства органов надзора (на фото заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник в правоохранительных органах советует не торопиться: по его данным, Сергей Охлопков действует не сам по себе, а при поддержке заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева. Последний счел оскорбительным демарш депутатов, подвесивших решение вопроса по Карапетяну. Особым политическим цинизмом стала процедура рассмотрения вопроса: спикер Бабушкина провела консультации со всеми парламентскими группами и гарантировала решение вопроса в пользу прокуратуры. На этом основании они добилась проведения тайного голосования, по итогам которого невозможно найти доказательства, кто из депутатов какую позицию занял.

Интересно, что уже позднее выяснилось, что Бабушкина и сама занимала разные позиции. Собеседник в администрации губернатора настаивает, что глава области Евгений Куйвашев не давал представлению прокуратуры никаких оценок, при этом в приватных беседах спикер утверждает, что «подвешивание» ситуации было согласовано ею с представителем управления внутренней политики администрации президента России. Но с кем — не называет, заставляя участников процесса сомневаться в том, что такие согласования в принципе проходили, а прокуратуре дает дополнительные аргументы для все более агрессивного поведения в отношении парламента.

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