Прокурор потребовал выгнать 10, потом еще семь свердловских депутатов

14:09 26 апреля 2018 7

Армен Карапетян может стать человеком, по чьей вине Свердловская область лишится законодательной власти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил в Верх-Исетский районный суд иск о досрочном прекращении полномочий депутата Заксобрания Армена Карапетяна. Его копии получили два указанных в документе ответчика — председатель регионального парламента Людмила Бабушкина и комиссия Заксобрания по проверке депутатских деклараций в лице ее руководителя Владимира Никитина.

Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова, прокуратура требует признать незаконным бездействие Заксобрания, отказавшегося 2 апреля удовлетворять представление надзорного органа о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна.

Прокуратура считает, что Владимир Никитин необоснованно отказался ставить вопрос о лишении мандатов других депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Истец также настаивает, чтобы комиссия Никитина вновь подняла вопрос о привлечении к ответственности ряда других депутатов, допустивших нарушения при заполнении сведений о доходах и имуществе по итогам 2016 года.

Точных сведений о числе попавших в черный список прокуратуры парламентариев пока нет. По неофициальным данным, в нем 10 человек. Все они привлечены к процессу в качестве третьих лиц. Копии исков им вручены лично либо высланы по почте.

Влиятельный депутат Заксобрания не исключает, что в ходе рассмотрения дела истец выдвинет дополнительные требования и речь пойдет о досрочном прекращении полномочий уже 17 депутатов. Именно такому числу законодателей надзорный орган предъявил претензии по итогам прошедшей в начале 2018 года проверки. Однако

в 16 случаях депутатская комиссия по проверке деклараций признала нарушения несущественными либо недоказанными.

По словам известного депутата, в случае удовлетворения расширенных требований прокуратуры следующими шагами могут стать приостановка работы и даже роспуск Заксобрания — 33 оставшихся депутата не смогут принимать решения, требующие квалифицированного большинства голосов (34 голоса).

Алексею Коробейникову придется отстаивать собственный мандат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Достоверно известно, что в иске прокурора упомянуты единоросс Алексей Коробейников и лидер фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский. Они трудоустраивали на должности своих помощников собственных жен. Ранее прокуратура сообщала, что парламентарии самостоятельно вели учет рабочего времени родственниц, определяли размер их заработной платы. В некоторых случаях размер зарплаты оказывался в разы больше, чем у сторонних помощников с аналогичными обязанностями. Были зафиксированы факты, когда оформленные помощниками супруги депутатов в рабочее время находились на отдыхе за границей РФ, получая при этом из областного бюджета заработную плату.

И Коробейников, и Жуковский незадолго до внесения прокуратурой иска ушли в отпуск. По мнению опрошенных «URA.RU» юристов, благодаря этому они не смогут получить надлежащим образом уведомления о начале судебного процесса и на этом основании получат возможность оспорить его итоги.

В «Справедливой России» Андрея Жуковского считают святым человеком Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Я не понимаю, откуда в вашем списке взялась фамилия Андрея Жуковского. У него точно никаких нарушений быть не может, это святой человек. Пока не увидим документы, в эту ерунду не поверим и комментировать не будем», — пояснил «URA.RU» пресс-секретарь регионального отделения «Справедливой России» Вениамин Помазкин.

Некоторое время назад нанимала родственников на должности помощников единоросс Елена Трескова. Попала ли ее фамилия в составленный прокуратурой список, достоверно не известно. Если она не упомянута в иске, то претензии к ней могут быть предъявлены позже.

В отпуске в одном из мест в сибирской тайге находится еще один претендент на прекращение полномочий — депутат Вячеслав Вегнер. По неофициальным данным, именно его имели в виду представители прокуратуры в сообщении, что «один из депутатов не указал сумму дохода своей супруги в размере более 40 миллионов рублей». Знакомые с ситуацией источники уточнили, что супруга депутата выиграла эти деньги на бирже.

Вячеслав Вегнер уверен, что его жена не знает, как играть на бирже Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сам Вячеслав Вегнер эту информацию опровергает. «Моя жена даже не представляет, с какой стороны подходить к биржевой компьютерной программе», — пояснил он в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU».

По предварительным сведениям, депутату от ЛДПР Павлу Мякишеву надзорный орган предъявил претензии об отсутствии в его декларации находящейся в его собственности квартиры.

Первому секретарю обкома КПРФ, депутату Александру Ивачеву, еще на стадии предварительной проверки предъявили претензии в отсутствии в декларации данных о взятом им займе. Он получил на время два миллиона рублей у члена Свердловского облизбиркома Сергея Голубева. В чем состояли претензии прокуратуры к еще одному думскому коммунисту Александру Ладыгину, узнать не удалось.

Валерию Савельеву вновь придется доказывать прокуратуре свою невиновность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Валерий Савельев, по мнению прокуратуры, допустил в декларации ряд ошибок при перечислении своих бизнес-активов. «На все появившиеся по итогам прокурорской проверки претензии мы ответили на заседании комиссии Заксобрания по проверке деклараций. И получили заверение, что все вопросы сняты. Если это действительно потребуется, мы готовы еще раз изложить свою позицию», — пояснил источник в окружении Савельева.

По данным источника «URA.RU», в Заксобрании у как минимум двух депутатов-единороссов прокуратура обнаружила счета в зарубежных банках. Возможно, речь идет о двух из четырех упомянутых в иске прокурора депутатах — Альберте Абзалове, Анатолии Марчевском, Олеге Корчагине или Владимире Ильиных.

Помимо этого, у прокуратуры возникли вопросы по поводу аффилированных с Анатолием Марчевским бизнес-активов. Еще одного неназванного депутата прокуратура заподозрила в сокрытии земельных участков в Московской и Тульской областях.

Источники «URA.RU» в свердловском парламенте отмечают, что как минимум шесть проголосовавших 3 апреля против удовлетворения представления прокуратуры о лишении мандата Армена Карапетяна депутатов (Вячеслав Вегнер, Александр Ивачев, Александр Ладыгин, Андрей Жуковский, Елена Трескова, Альберт Абзалов) были ранее сами заподозрены надзорным органом в нарушении закона о противодействии коррупции.

«Прокуратура сама спровоцировала кризис, начав давление на этих депутатов, отказываясь слушать их доводы и идти на компромисс», — пояснил один из парламентариев.

Спикер Людмила Бабушкина заявила корреспонденту «URA.RU», что пока досконально не изучила содержание поступившего к ней иска. Она пояснила, что будет готова дать обстоятельные комментарии по поводу требований прокуратуры позднее. Опрошенные «URA.RU» заявили, что представители Заксобрания готовы к судебному процессу и уверены в победе над прокурором области.

Демонстративные оскорбления, которые позволили себе свердловские депутаты, являются вызовом для всего руководства органов надзора (на фото заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник в правоохранительных органах советует не торопиться: по его данным, Сергей Охлопков действует не сам по себе, а при поддержке заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева. Последний счел оскорбительным демарш депутатов, подвесивших решение вопроса по Карапетяну. Особым политическим цинизмом стала процедура рассмотрения вопроса: спикер Бабушкина провела консультации со всеми парламентскими группами и гарантировала решение вопроса в пользу прокуратуры. На этом основании они добилась проведения тайного голосования, по итогам которого невозможно найти доказательства, кто из депутатов какую позицию занял.

Интересно, что уже позднее выяснилось, что Бабушкина и сама занимала разные позиции. Собеседник в администрации губернатора настаивает, что глава области Евгений Куйвашев не давал представлению прокуратуры никаких оценок, при этом в приватных беседах спикер утверждает, что «подвешивание» ситуации было согласовано ею с представителем управления внутренней политики администрации президента России. Но с кем — не называет, заставляя участников процесса сомневаться в том, что такие согласования в принципе проходили, а прокуратуре дает дополнительные аргументы для все более агрессивного поведения в отношении парламента.