На Украине переименуют две области из-за «советских» названий

15:54 03 мая 2018 0

Киев хочет поскорее распрощаться со всем, что напоминает о прошлом Фото: Олег Черных © URA.RU

Две украинские области лишатся своих «советских» названий в ближайшее время. Об этом сообщил директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Какие именно области переименуют, он называть не стал.

Вятрович отметил, что для этого необходимо внести изменения в Конституцию, однако для запуска проекта уже есть необходимое число депутатских подписей. Всего в ближайшее время названия сменит девять населенных пунктов.

Правительство Украины «декоммунизировало» около тысячи топонимов. На днях, 27 апреля, в Верховную Раду внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области. Авторы инициативы считают, что область должна называться Сечеславской, сообщает агентство Nation News. Город Днепропетровск сменил название на Днепр еще в 2016 году, напоминает «Национальная служба новостей».