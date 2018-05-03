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Главные новости Пермского края
16:04  03 мая 2018 0

В Прикамье появилась новая гигантская воронка

Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Размеры нового провала составили 25 на 32 метраФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Соликамск проваливается
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В Пермском крае около аварийного рудника «Соликамск — 2» сотрудники компании «Уралкалий» зафиксировали новую воронку. Инцидент произошел в нескольких десятках метров от старого провала.

«2 мая зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны, в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18 ноября 2014 года», — сообщили представители предприятия. По их данным, размер нового провала составляет 25 на 32 метра. Специалисты отметили, что появление новой воронки было ожидаемым событием, поэтому оно не повлияло на восстановительные работы на шахте «Соликамск — 2», а также на деятельность других рудоуправлений в районе. Вся работа ведется в штатном режиме, пишет ТАСС.

После окончательной оценки характера воронки, специалисты «Уралкалия» приступят к минимизации последствий произошедшего. Ранее в городе Березники Пермского края на нежилой территории на улице Котовского недалеко от дома №33 образовалась воронка. Ее размеры 4,5 на 7,5 метров, глубина около 3,5 метров.

Иван Шестак
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