Американцы испытали бомбу для «атомного ада»

16:06 03 мая 2018 3

Она в 2,5 раза мощнее ракеты, сброшенной на Нагасаки Фото: depositphotos.com © URA.RU

В США сообщили об успешных испытаниях ядерной ракеты B-61, мощностью 50 килотонн. Бомба больше той, которую сбросили на Нагасаки, в два с половиной раза и, по заявлению создателей, способна устроить настоящий «атомный ад».

Данная модификация заряда класса B стала уже 12-й с 1963 года, пишет The Sun. Ее планируют устанавливать на истребители пятого поколения F-35. Благодаря хвостовому оперению, падением бомбы можно управлять для высокой точности попадания по цели.

Ранее американцев напугала российская подлодка Б-90 «Саров». Торпеда «Статус-6», установленная на субмарине, способна обойти большинство оборонных систем, напоминает «Национальная служба новостей». Власти США также с недоверием отнеслись к заявлению северокорейского лидера Ким Чен Ына о сворачивании ядерной программы, пишет «Русская планета».