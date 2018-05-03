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03 мая 2018
16:06  03 мая 2018 3

Американцы испытали бомбу для «атомного ада»

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
Она в 2,5 раза мощнее ракеты, сброшенной на НагасакиФото: depositphotos.com © URA.RU

В США сообщили об успешных испытаниях ядерной ракеты B-61, мощностью 50 килотонн. Бомба больше той, которую сбросили на Нагасаки, в два с половиной раза и, по заявлению создателей, способна устроить настоящий «атомный ад».

Данная модификация заряда класса B стала уже 12-й с 1963 года, пишет The Sun. Ее планируют устанавливать на истребители пятого поколения F-35. Благодаря хвостовому оперению, падением бомбы можно управлять для высокой точности попадания по цели.

Ранее американцев напугала российская подлодка Б-90 «Саров». Торпеда «Статус-6», установленная на субмарине, способна обойти большинство оборонных систем, напоминает «Национальная служба новостей». Власти США также с недоверием отнеслись к заявлению северокорейского лидера Ким Чен Ына о сворачивании ядерной программы, пишет «Русская планета».

Семен Гринберг
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