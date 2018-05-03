Топ-менеджеры официально заняли вакантные места в Курганской облдуме

Гендиректор ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов и руководитель ООО «Предприятие Сенсор» Виктор Кузнецов стали новыми депутатами Курганской областной Думы. Решение о передаче двух вакантных мандатов избирком Зауралья принял в четверг, 3 мая, передает корреспондент «URA.RU».
Оба кандидата официально зарегистрированы и получили депутатские удостоверения. На комиссию они пришли в приподнятом настроении. При этом они заранее направили в избирком заявления «об отсутствии обязанностей и ограничений, не совместимых со статусом депутата Курганской областной Думы». «Я действительно осознаю те большие дела, которые предстоит сделать в округе», — отметил Виктор Кузнецов. Пару слов благодарности произнес Олег Попов. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Кузнецов заявил, что будет курировать восточный район Кургана и Петуховский район, а также использовать свой опыт в области образования. Попов заявил, что для начала проведет встречу с избирателями и главой Куртамышского района, после чего определится с планами.
Как ранее сообщало агентство, 11 апреля облдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов-единороссов — Игоря Арзина (в связи с переходом на должность главы Петуховского района) и Сергея Вартанова (по его собственному желанию), избранных по единому округу. Их места должны были занять кандидаты, следующие в списке соответствующей территориальной группы — Макушинской и Куртамышской. Однако все они (пять человек) от кресла в облдуме отказались. Региональное отделение партии «Единая Россия» предложило избиркому кандидатов из списков других региональных групп. До конца срока действующего созыва облдумы осталось чуть больше года.