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03 мая 2018
16:58  03 мая 2018 0

Новые требования к маркировке товаров коснутся всех россиян

Клипарт. Курган, одежда, куртки, спортмастер, джемпера
Объявлена война контрафактуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России утвержден список товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. Перечень утвердило правительство РФ, заявив, что такое решение поможет сократить количество контрафактной продукции.

Согласно распоряжению кабмина с 1 марта следующего года маркировать начнут табачную продукцию. С 1 июля — обувные товары. В первый день декабря 2019 года обязательной маркировкой должны быть отмечены духи, шины и покрышки, постельное, туалетное, столовое и кухонное белье, а также фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки.

Самым обширным пунктом товаров в перечне представлена одежда. Маркировке будут подвергнуты предметы рабочей одежды из кожи, блузки, трикотажные вещи, пальто, полупальто, плащи, куртки и ветровки для мужчин, женщин, мальчиков и девочек.

Права потребителей и их кошельки от инициативы не пострадают, зато значительно снизится объем контрафактной продукции, считает гендиректор Национального фонда защиты прав потребителей Александр Калинин. «Одна из форм (государственного — прим. ред.) регулирования — маркирование тех или иных групп товаров, которые важны и где существует реальный риск и опасность для покупателя быть обманутым. <…> Права потребителей и их кошелёк, думаю, не пострадают при разумном подходе», — сообщил он в разговоре с RT.

На данный момент маркировка обязательна для меховых изделий и лекарств, напоминает «Национальная служба новостей». ТАСС уточняет, что все медицинские препараты должны быть промаркированы до 2020 года.

Семен Гринберг
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