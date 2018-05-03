16:47 03 мая 2018 0

Сергей Бидонько помог пенсионерке, у которой умер сын-герой войны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы Сергей Бидонько подарил квартиру 66-летней жительнице Краснотурьинска. Как рассказал «URA.RU» Бидонько, до этого женщина была вынуждена жить в садовом домике.

«У нее сын воевал в Чечне. Он обладатель множества награда за мужество, стоял в очереди на квартиру. Но, в том числе из-за тех ран, что он получил в боях, сын этой женщины умер. Жилье ей не досталось, мама этого мужественного парня была вынуждена жить в садовом домике. Но так ведь нельзя. Она пришла ко мне на прием, мне ее стало по-человечески жаль. Я и несколько моих товарищей вложились и купили ей однокомнатную квартиру с ремонтом», — поделился политик.

По словам Бидонько, он не опасается, что теперь каждый обращающийся к нему человек будет просить о жилье. «Если есть возможность, я помогаю. Ранее также купили квартиру многодетной семьей в Новой Ляле, которая осталась без жилья, из-за того что застройщик разорился».