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03 мая 2018
16:47  03 мая 2018 0

Уральский депутат подарил квартиру пенсионерке. «Она жила в садовом домике. Так нельзя»

Заседание оргкомитета ассамблеи
Сергей Бидонько помог пенсионерке, у которой умер сын-герой войныФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы Сергей Бидонько подарил квартиру 66-летней жительнице Краснотурьинска. Как рассказал «URA.RU» Бидонько, до этого женщина была вынуждена жить в садовом домике.

«У нее сын воевал в Чечне. Он обладатель множества награда за мужество, стоял в очереди на квартиру. Но, в том числе из-за тех ран, что он получил в боях, сын этой женщины умер. Жилье ей не досталось, мама этого мужественного парня была вынуждена жить в садовом домике. Но так ведь нельзя. Она пришла ко мне на прием, мне ее стало по-человечески жаль. Я и несколько моих товарищей вложились и купили ей однокомнатную квартиру с ремонтом», — поделился политик.

По словам Бидонько, он не опасается, что теперь каждый обращающийся к нему человек будет просить о жилье. «Если есть возможность, я помогаю. Ранее также купили квартиру многодетной семьей в Новой Ляле, которая осталась без жилья, из-за того что застройщик разорился».

Данил Бардин
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