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Главные новости Пермского края
19:00  03 мая 2018 0

Пермские перевозчики ждут решения арбитража. На рынке может освободиться место для парка на 100 автобусов

Автобусы.Пермь
Завышение экокласса дает перевозчикам преимуществоФото: Василий Заболотных © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края возобновил дела пермских перевозчиков, которые оспаривают аннулирование регистрации их автобусов в ГИБДД. Если у бизнесменов не получится выиграть судебные процессы, то департамент дорог и транспорта расторгнет с ними договоры на перевозку пассажиров.

В прошлом году ГИБДД обнаружила, что почти 100 автобусов в Перми имеют документы с завышенным экологическим классом. Полицейские прислали письмо в городскую администрацию, чтобы с перевозчиками, к которым относятся автобусы №4, 14, 27, 42, 63 и 75, расторгли договоры.

Высокий экологический класс транспорта давал преимущество подрядчикам для заключения договоров с департаментом дорог и транспорта. Теперь в департаменте заявляют, что готовы разорвать отношения с перевозчиками, если суд подтвердит выводы ГИБДД о том, что экологический класс машин завышен.

Максим Ишматов
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