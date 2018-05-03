Арбитражный суд Пермского края возобновил дела пермских перевозчиков, которые оспаривают аннулирование регистрации их автобусов в ГИБДД. Если у бизнесменов не получится выиграть судебные процессы, то департамент дорог и транспорта расторгнет с ними договоры на перевозку пассажиров.
В прошлом году ГИБДД обнаружила, что почти 100 автобусов в Перми имеют документы с завышенным экологическим классом. Полицейские прислали письмо в городскую администрацию, чтобы с перевозчиками, к которым относятся автобусы №4, 14, 27, 42, 63 и 75, расторгли договоры.
Высокий экологический класс транспорта давал преимущество подрядчикам для заключения договоров с департаментом дорог и транспорта. Теперь в департаменте заявляют, что готовы разорвать отношения с перевозчиками, если суд подтвердит выводы ГИБДД о том, что экологический класс машин завышен.