Дороги на Урале признали самыми опасными в стране

18:03 03 мая 2018 0

Из-за ухабов и ям на дорогах происходит множество ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг самых безопасных дорог в стране. Многие уральские регионы попали в зону с высокой дорожной опасностью и только один — с удовлетворительной.

Согласно данным центра, в 2017 году в Челябинской области зафиксировано около 2,5 тысяч аварий, в которых погибли почти 200 человек и пострадали более трех тысяч граждан. Таким образом регион стал территорией с самыми опасными дорогами, заняв последнюю строчку рейтинга. В «красную зону» также попали Пермский край (около двух тысяч ДТП и более 2,5 тысяч раненых) и Свердловская область (1,5 тысячи аварий и две тысячи раненых).

Ханты-Мансийский автономный округ аналитики отнесли к «желтой зоне» — территории с недостаточной безопасностью. За прошедший год там произошло около 700 ДТП, в которых пострадали около тысячи человек. В Тюменской области, которая заняла четвертую строчку рейтинга и попала в «зеленую зону», за год произошло 400 аварий с 500 ранеными.

Всего в рейтинг, опубликованный на сайте организации, вошли 50 регионов с населением более миллиона человек. При его составлении аналитики учитывали количество аварий, произошедших из-за плохих дорог, общую протяженность дорог в субъекте, количество зарегистрированных там машин и статистику смертности в ДТП.

Ранее «URA.RU» писало о Стратегии безопасности дорожного движения в России на 2018—2024 годы. Ее основной задачей назвали достижение нулевого уровня смертности в ДТП к 2030 году. При этом планируется увеличивать штрафы для водителей, не модернизируя дороги.