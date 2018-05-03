17:47 03 мая 2018 0

Не все посылки доходят до адресатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Шадринска рассказал, что его знакомая, которая доставляет посылки «Почты России», частенько присваивает их. Пост с призывом рассказать об аналогичных проблемах размещен в сообществе «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте».

Автор поста пожаловался, что знакомая не видит ничего предосудительного в своих действиях. «Отвечает, что, если надо — еще раз закажут, — пишет шадринец. — Просто понравился пакетик, интересно стало что там, закинул в сумку и все, а мы сидим и ждем. Как бороться с этим? Куда жаловаться?».

Информацией тут же заинтересовался представитель «Почты России» в соцсетях, который предложил всю известную информацию о нарушениях сотрудников направить ему на электронную почту. В комментариях жители города делятся своими историями. Так, Света Старкова отмечает, что всегда можно написать претензию, если товар не дошел до адресата. Многие отмечают, что исправно получают свои товары, заказанные на китайских сайтах.

«Из множества посылок, которые не пришли из Китая, только одна была потеряна там, все остальные пропадают в России. Притом пропадают посылки без трека, а с треком доходят стабильно. Отсюда вывод — воруют на почте. Воруют то, что не отследить и соответственно никто никакой ответственности не несет», — выразил свое мнение Алексей Алексеев.