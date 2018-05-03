18:14 03 мая 2018 0

Для анализов вполне достаточно маленькой баночки Фото: depositphotos

Житель Новоуральска сдал на анализы пятилитровую канистру мочи. Комичный случай попал на фото.

«Психанул! Бывает! Сам тоже, наверное, поржал», — посмеялась над снимком в паблике «Подслушано Новоуральск» горожанка Наталья Щеголькова. «Еще бы чемодан кала принес!», — присоединился к шутникам Александр Якунин. «Ситуации бывают разные, фото и пост — глупые», — заступилась за хозяина бутылки Юлия Мингалева.

В поликлинике №2, где, судя по геотегу на фотографии, был сделан снимок, пояснили, что, по всей видимости, пациент сдавал суточный анализ мочи. В подобных ситуациях людей просят собирать анализы в одну емкость, но в лечебное заведение приносить все же только маленькую баночку.